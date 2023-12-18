Сколько стоят продукты на сельдь под шубой на новогодний стол 2024

Селедка под шубой на Новый год. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На пороге Новый год и, несмотря на трудности, украинцы все равно будут отмечать этот праздник. По традиции, на этот праздник в украинских семьях готовят множество разнообразных блюд. Многие из них уже стали "классическими" для новогоднего праздничного стола. Одно из таких блюд — селедка под шубой. Это салат, состоящий из сельди, картофеля, моркови, свеклы и майонеза. Он обладает ярким, насыщенным вкусом и хорошо сочетается с другими новогодними блюдами.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления сельди под шубой, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года, и узнали дороже ли будет приготовить ее на новогодний стол.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Как сообщают эксперты в Украине, возможно увеличение цен на продукты питания не только из-за инфляции, но и из-за последствий блокирования границ. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил в ходе телемарафона, что блокада не вызовет массового отсутствия продуктов, поскольку большинство из них производится в Украине, но не исключил перебоев с поставками импортных продуктов морского происхождения и соли.

"Я больше вижу проблему, которая может возникнуть с горюче-смазочными материалами. Потому что идет общий рост цен на нефть. Вы знаете, что мы ее много импортируем, она завозилась с территории Польши. Если там и дальше будут происходить простои и еще и плюс рост цен на нефть, это приведет к ее удорожанию внутри страны.Соответственно это повлечет за собой удорожание всей цепочки логистики.И мы будем видеть, что внутри страны из-за факторов, которых фактически не должно быть, частично вырастут цены на продукты питания. может состояться", — сказал эксперт.

Кроме того, аналитики проекта EastFruit отмечают, что на рынке белокочанной капусты наблюдается тенденция к увеличению цен. Они объясняют это ростом спроса на капусту при сокращении предложения. Участники рынка сообщают, что владельцы качественной капусты предпочитают не спешить с продажами, ожидая дальнейшего роста цен в данном сегменте.

В настоящее время цены на белокочанную капусту в Украине уже достигли отметки 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Кроме того, в Украине заметно выросли цены на морковь. К новому удорожанию этого продукта привел возросший спрос. Производители объясняют увеличение спроса активизацией закупок со стороны крупных оптовых компаний и розничных сетей перед наступлением Нового года, а также завершением реализации моркови из необорудованных хранилищ. В настоящее время морковь отгружается из местных хозяйств по цене 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% выше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Сколько вы потратите на приготовление сельди под шубой

Для сборки стоимости сельди под шубой мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в декабре 2022 года.

Согласно рецепту, для приготовления четырех порций салата оливье нужно использовать следующие продукты:

Сельдь — 500 грамм.

Картофель — 750 грамм.

Лук — 80 грамм.

Морковь - 240 грамм

Яйца — 5 шт.

Майонез — 250 грамм.

Свекла — 1 кг.

Сколько стоила сельдь под шубой в декабре 2022 года

Сельдь — 141,70 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 500 г сельди — 70,85 грн.

Картофель — 9,77 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 750 г картофеля — 7,32 грн.

Лук — 32,64 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 80 г лука — 2,61 грн.

Морковь — 25,70 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 240 г моркови — 6,16 грн.

Яйца — 74,15 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 5 яиц — 37,07 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. По рецепту на приготовление сельди под шубой нужно 250 г майонеза — 38,04 грн.

Свекла — 12,27 грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 1 кг свеклы — 12,27 грн.

Чтобы приготовить сельдь под шубой в декабре 2022 года, вы бы потратили 174,32 грн.

Сколько стоит сельдь под шубой в декабре 2023 года

Сельдь — 153,95 (+8,6%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 500 г сельди — 76,97 грн.

Картофель — 16,05 (+64.2%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 750 г картофеля — 12,03 грн.

Лук — 15,46 (—52.6%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 80 г лука — 1,23 грн.

Морковь — 11,57 (—54.9%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 240 г моркови — 2,77 грн.

Яйца — 57,60 (—22,3%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 5 яиц — 28,8 грн.

Майонез — 46,46 (+1.7%) грн/300 г. По рецепту на приготовление сельди под шубой нужно 250 г майонеза — 38,71 грн.

Свекла — 10,75 (—12,3%) грн/кг. По рецепту, на приготовление сельди под шубой нужно 1 кг свеклы — 10,75 грн.

Чтобы приготовить сельдь под шубой в декабре 2023 года, вы потратите 171,26 грн.

Как видим, на приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. Удешевление лука, моркови, яиц и свеклы компенсировало подорожание сельди, картофеля и майонеза. В целом на новогодний стол 2024 года приготовить сельдь под шубой выйдет на 1,7% дешевле прошлогоднего.

Как изменились цены на сельдь под шубой за год. Инфографика

Продукт Цены в декабре 2022 Цены в декабре 2023 Разница цен Сельдь 141,70 153,95 +8,6% Картофель 9,77 16,05 +64.2% Лук 32,64 15,46 -52.6% Морковь 25,70 11,57 -54.9% Яйца 74,15 57,60 -22,3% Майонез 45,66 46,46 +1.7% Свекла 12,27 10,75 -12,3%

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Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .