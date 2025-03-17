Цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна весной 2025 года

Комбайн на поле с кукурузой. Фото: УНИАН

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерна кукурузы, а высокий спрос на эту культуру оказывает необходимую финансовую поддержку экономике. Между тем цены на кукурузу на внутреннем рынке в марте остаются нестабильными.

Об этом сообщают аналитики Spike Brokers.

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Отмечается, что на внешних рынках наблюдается положительная динамика, растет торговая активность и спрос на кукурузу.

"На внутреннем рынке ликвидность остается низкой, высокий спрос и ограниченное предложение способствуют подорожанию кукурузы старого урожая", — отмечают аналитики.

За сколько можно купить тонну кукурузы в марте

Цены на кукурузу формируются на основе многочисленных внешне и внутренне экономических факторов. Так, по состоянию на 17 марта тонна кукурузы на украинском агрорынке стоит 9 542 грн.

Причем, как свидетельствуют данные на кадровом портале Tripoli.land, это максимальный показатель стоимости агрокультуры, зафиксированный в период с 9 по 17 марта.

Ранее стало известно, что в Европейском Союзе могут возобновить довоенные пошлины на экспорт украинских агрокультур. Особые условия для экспорта, которые ввели после полномасштабного нападения РФ на Украину, будут действовать до 5 июня 2025 года.

Также недавно Украина объявила недавно о возобновлении агроторговли с Китаем. Этой стране фермеры будут поставлять, в частности, горох.