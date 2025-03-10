Україна та Китай підписали угоду про агроторгівлю — що відомо

Комбайн працює в полі. Фото: УНІАН

В Україні влада в умовах повномасштабної війни з РФ та спробами ворога влаштувати економічну блокаду, продовжують відкривати нові ринки. Так, нещодавно в Мінагрополітики підписали важливу угоду з однією з країн щодо поставок агротоварів.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Відомо, що агропродукцію, зокрема український горох, відтепер купуватиме Китай. Так, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль зауважив, що угода між Китаєм та Україною допоможе зміцнити економіку. До того ж з'явиться підґрунтя для подальшої співпраці між країнами, адже востаннє контракт з Китаєм укладали ще п'ять років тому.

"Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку", — підкреслив Коваль.

За даними Мінагро, виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. Так, 2024/2025 маркетинговому році воно має становити 476 тис. тонн. Основними ринками збуту є:

Туреччина;

Індія;

Італія;

Малайзія;

ОАЕ;

Китай.

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