Украина и Китай подписали соглашение об агроторговле — что известно

Комбайн работает в поле. Фото: УНИАН

В Украине власти в условиях полномасштабной войны с РФ и попытками врага устроить экономическую блокаду, продолжают открывать новые рынки. Так, недавно в Минагрополитики подписали важное соглашение с одной из стран по поставкам агротоваров.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Известно, что агропродукцию, в частности украинский горох, отныне будет покупать Китай. Так, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль отметил, что соглашение между Китаем и Украиной поможет укрепить экономику. К тому же появится основа для дальнейшего сотрудничества между странами, ведь последний раз контракт с Китаем заключали еще пять лет назад.

"Китай является одним из крупнейших мировых импортеров сельскохозяйственной продукции, и открытие новых возможностей для украинских производителей позволит не только увеличить валютные поступления, но и закрепить Украину как надежного поставщика качественной агропродукции на международном рынке", — подчеркнул Коваль.

По данным Минагро, производство гороха в Украине демонстрирует стабильную динамику. Так, в 2024/2025 маркетинговом году оно должно составить 476 тыс. тонн. Основными рынками для сбыта являются:

Турция;

Индия;

Италия;

Малайзия;

ОАЭ;

Китай.

Ранее мы писали, что на фоне глобального потепления аграрии в Украине, вероятно, будут собирать вдвое большие урожаи. Все потому, что некоторые агрокультуры любят высокие температурные показатели.

Также напомним, как изменились цены на зерно в начале марта. Аналитики объяснили, почему некоторые мукомольные предприятия приостанавливали свою работу.