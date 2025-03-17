Ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна навесні 2025

Комбайн на полі з кукурудзою. Фото: УНІАН

Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна кукурудзи, а високий попит на цю культуру надає необхідну фінансову підтримку економіці. Тим часом ціни на кукурудзу на внутрішньому ринку у березні залишаються нестабільними.

Про це повідомляють аналітики Spike Brokers.

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Зазначається, що на зовнішніх ринках спостерігається позитивна динаміка, зростає торгівельна активність і попит на кукурудзу.

"На внутрішньому ринку ліквідність залишається низькою, високий попит і обмежена пропозиція сприяють подорожчанню кукурудзи старого врожаю", — зазначають аналітики.

За скільки можна купити тонну кукурудзи в березні

Ціни на кукурудзу формуються на основі численних зовнішньо та внутрішньо економічних факторів. Так, станом на 17 березня тонна кукурудзи на українському агроринку коштує 9 542 грн.

Причому, як свідчать дані на кадровому порталі Tripoli.land, це максимальний показник вартості агрокультури, зафіксований в період з 9 по 17 березня.

Раніше стало відомо, що в Європейському Союзі можуть відновити довоєнні мита на експорт українських агрокультур. Особливі умови для експорту, які запровадили після повномасштабного нападу РФ на Україну, діятимуть до 5 червня 2025 року.

Також нещодавно Україна оголосила нещодавно про відновлення агроторгівлі з Китаєм. Цій країні фермери постачатимуть, зокрема, горох.