Експорт українського зерна — що зміниться влітку 2025

Врожай пшениці. Фото: УНІАН

Влітку 2025 року між Україною та Європейським Союзом спливають домовленості щодо автономних торговельних преференцій, які запровадили з початком повномасштабного вторнення військ РФ. Переговори щодо продовження угоди вже відбуваються.

Торгівля агротоварами між Україною та ЄС — яких змін чекати

Тим часом, як сказав очільник Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, після 5 червня торгівля між Україною та ЄС відбуватиметтся за новими правилами. Є три сценарії:

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аграрії й надалі постачатимуть свою продукцію на пільгових умовах — найбільш вигідний варіант для країни, адже це дозволить будувати еспортні плани;

в ЄС вирішать повернутися до довоєнних умов торгівлі — тоді агросектор отримає збитки від 3 до 3,5 млн дол.;

з′явиться новий форма співпраці — на цьому варіанті наполягає Україна. Він передбачає, що пільгові умови щодо поставок агропродукції зберігатимуться до обговорення всіх торговельних положень Угоди про асоціацію з ЄС.

При цьому єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен вже нібито попередив українську владу, що Євросоюз відмовиться продовжувати пільгові умови для української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки та торговельний представник України Тарас Качка заявив, українські представники сподіваются на продовження співпраці з ЄС щодо експорту.

"Перелік товарів, які є чутливими для Європейського Союзу, короткий — буквально кілька позицій. І ми сподіваємося, що знайдемо рішення за цими товарами", — зазначив він.

Зауважимо, що 8 квітня 2024 року Рада Євросоюзу продовжила призупинення ввізних мит та квот для товарів, які постачаються з України. В рішенні було сказано, що ліберальні умови діятимуть до 5 червня 2025 року.

Паралельно з цим ЄС посилює захист чутливої сільськогосподарської продукції країн-членів, зобов’язавши Єврокомісію вводити тарифні квоти на:

м'ясо птиці,

яйця;

цукор;

овес;

кукурудзу;

крупи;;

мед.

Квоти застосовуються, якщо середньоарифметичне значення обсягів, імпорту перевищує показники другого півріччя 2021, 2022 та 2023 років.

Нагадаємо, у лютому 2025 року представники урядів Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії попросили Єврокомісію розглянути можливість повернення квот на агропродукцію з України. Причина — захист інтересів фермерів в ЄС.

Також нагадаємо, нещодавно Україна відновила агроторгівлю з Китаєм. Цій країні фермери постачатимуть, зокрема, горох.