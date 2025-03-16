Экспорт украинского зерна — что изменится летом 2025 года

Урожай пшеницы. Фото: УНИАН

Летом 2025 года между Украиной и Европейским Союзом истекают договоренности по автономным торговым преференциям, который ввели с началом полномасштабного вторжения войск РФ. Переговоры о продлении соглашения уже происходят.

Торговля агротоварами между Украиной и ЕС — каких изменений ждать

Между тем, как сказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, после 5 июня торговля между Украиной и ЕС будут действовать по новым правилам. Есть три сценария:

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аграрии и в дальнейшем будут поставлять свою продукцию на льготных условиях — наиболее выгодный вариант для страны, ведь это позволит строить экспортные планы;

в ЕС решат вернуться к довоенным условиям торговли — тогда агросектор получит убытки от 3 до 3,5 млн долл.;

появится новая форма сотрудничества — на этом варианте настаивает Украина. Он предусматривает, что льготные условия по поставкам агропродукции будут сохраняться до обсуждения всех торговых положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

При этом еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен уже якобы предупредил украинскую власть, что Евросоюз откажется продлевать льготные условия для украинской агропродукции.

В то же время заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, украинские представители надеются на продолжение сотрудничества с ЕС по экспорту.

"Перечень товаров, которые являются чувствительными для Европейского Союза, короткий — буквально несколько позиций. И мы надеемся, что найдем решение по этим товарам", — отметил он.

Отметим, что 8 апреля 2024 года Совет Евросоюза продлил приостановление ввозных пошлин и квот для товаров, поставляемых из Украины. В решении было сказано, что либеральные условия будут действовать до 5 июня 2025 года.

Параллельно с этим ЕС усилил защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции стран-членов, обязав Еврокомиссию вводить тарифные квоты на:

мясо птицы,

яйца;

сахар;

овес;

кукурузу;

крупы;;

мед.

Квоты применяются, если среднеарифметическое значение объемов импорта превышает показатели второго полугодия 2021, 2022 и 2023 годов.

Напомним, в феврале 2025 года представители правительств Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии попросили Еврокомиссию рассмотреть возможность возвращения квот на агропродукцию из Украины. Причина — защита интересов фермеров в ЕС.

Также добавим, что недавно Украина возобновила агроторговлю с Китаем. Этой стране фермеры будут поставлять, в частности, горох.