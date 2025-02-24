Ситуация на агрорынке в конце зимы — сколько стоят популярные культуры

Кукуруза развешана под крышей дома. Фото: УНИАН

В течение последней недели на украинском рынке дорожала кукуруза, поскольку продавцы не активно избавлялись от своей продукции. В то же время стоимость пшеницы, по мнению аналитиков, вскоре начнет снижаться.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале SPIKE BROKERS

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По прогнозам аналитиков, со следующей недели цены на кукурузу должны стабилизироваться, поскольку новый урожай остается стабильным.

В то же время на рынке пшеницы появились негативные сигналы. Разговоры о переговорах между США и РФ по завершению войны в Украине повлияли на биржевые торги — фонды ликвидируют длинные позиции, поэтому рост цен может приостановиться.

Сколько стоит тонна пшеницы в Украине

По состоянию на 24 февраля тонну пшеницы продают по средней цене в 9 740 грн. Об этом свидетельствуют данные на профильном портале Trripoli.land.

Скриншот. Фото: Tripoli. Land

При этом стоимость зерна неоднократно менялась: 16 февраля тонна стоила 9 511 грн. В последующие дни продажи постоянно дорожали.

Что с ценами на кукурузу

Стоимость этой культуры тоже растет. Например, 16 числа тонну кукурузы можно было приобрести по 9 226 грн. Зато уже 24 февраля цена подросла до 9 566 грн за тонну.

Скриншот Фото: Tripoli. Land

Напомним, что на украинском агрорынке дорожает ячмень. Мы уже писали, каковы цены на культуру.

Также мы рассказывали, как Украина продает зерно за границу в 2025 году. Так, с началом года аграрии отправили в другие страны более 26 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.