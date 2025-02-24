Ситуація на агроринку наприкінці зими — скільки коштують популярні культури

Кукурудза розвішана під дахом будинку. Фото: УНІАН

Впродовж останнього тижня на українському ринку дорожчала кукурудза, оскільки продавці не активно позбувалися своєї продукції. Водночас вартість пшениці, на думку аналітиків, незабаром почне знижуватися.

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За прогнозами аналітиків, з наступного тижня ціни на кукурудзу мають стабілізуватися, оскільки новий врожай залишається стабільним.

Водночас на ринку пшениці з’явилися негативні сигнали. Розмови про переговори між США та РФ щодо завершення війни в Україні вплинули на біржові торги — фонди ліквідовують довгі позиції, тож зростання цін може призупинитися.

Скільки коштує тонна пшениці в Україні

Станом на 24 лютого тонну пшеницю продають за середньою ціною у 9 740 грн. Про це свідчать дані на профільному порталі Trripoli.land.

Скриншот. Фото: Tripoli. Land

При цьому вартість зерна неодноразово змінювалася: 16 лютого тонна коштувала 9 511 грн. Наступними днями продажі постійно дорожчали.

Що з цінами на кукурудзу

Вартість цієї культури теж зростає. Наприклад, 16-го числа тонну кукурудзи можна було придбати за 9 226 гр/тонна. Натомість вже 24 лютого ціна підросла до 9 566 грн за тонну.

Скриншот. Фото: Tripoli. Land

Нагадаємо, що на українському агроринку дорожчає ячмінь. Ми писали, якими є ціни на культуру.

Також ми розповідали, як Україна продає зерно за кордон у 2025 році. Так, з початком року аграрії відправили до інших країн понад 26 тис. тонн зернових та зернобобових культур.