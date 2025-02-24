Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Кукурудза і пшениця задають тренди — скільки коштують культури arrow

Кукурудза і пшениця задають тренди — скільки коштують культури

24 лютого 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ситуація на агроринку наприкінці зими — скільки коштують популярні культури
Кукурудза розвішана під дахом будинку. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Впродовж останнього тижня на українському ринку дорожчала кукурудза, оскільки продавці не активно позбувалися своєї продукції. Водночас вартість пшениці, на думку аналітиків, незабаром почне знижуватися.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі SPIKE BROKERS

Читайте також:

Що відбувається на агроринку наприкінці січня

За прогнозами аналітиків, з наступного тижня ціни на кукурудзу мають стабілізуватися, оскільки новий врожай залишається стабільним. 

Водночас на ринку пшениці з’явилися негативні сигнали. Розмови про переговори між США та РФ щодо завершення війни в Україні вплинули на біржові торги — фонди ліквідовують довгі позиції, тож зростання цін може призупинитися.

Скільки коштує тонна пшениці в Україні 

Станом на 24 лютого тонну пшеницю продають за середньою ціною у 9 740 грн. Про це свідчать дані на профільному порталі Trripoli.land.

null
Скриншот. Фото: Tripoli. Land

При цьому вартість зерна неодноразово змінювалася: 16 лютого тонна коштувала 9 511 грн. Наступними днями продажі постійно дорожчали.

Що з цінами на кукурудзу

Вартість цієї культури теж зростає. Наприклад, 16-го числа тонну кукурудзи можна було придбати за 9 226 гр/тонна. Натомість вже 24 лютого ціна підросла до 9 566 грн за тонну.

null
Скриншот.  Фото: Tripoli. Land

Нагадаємо, що на українському агроринку дорожчає ячмінь. Ми писали, якими є ціни на культуру. 

Також ми розповідали, як Україна продає зерно за кордон у 2025 році. Так, з початком року аграрії відправили до інших країн понад 26 тис. тонн зернових та зернобобових культур.

зерно гроші кукурудза пшениця агропромисловість
Реклама
Реклама
Реклама