Ситуація на агроринку наприкінці зими — скільки коштують популярні культури

Кукурудза і пшениця задають тренди — скільки коштують культури
Впродовж останнього тижня на українському ринку дорожчала кукурудза, оскільки продавці не активно позбувалися своєї продукції. Водночас вартість пшениці, на думку аналітиків, незабаром почне знижуватися.
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Що відбувається на агроринку наприкінці січня
За прогнозами аналітиків, з наступного тижня ціни на кукурудзу мають стабілізуватися, оскільки новий врожай залишається стабільним.
Водночас на ринку пшениці з’явилися негативні сигнали. Розмови про переговори між США та РФ щодо завершення війни в Україні вплинули на біржові торги — фонди ліквідовують довгі позиції, тож зростання цін може призупинитися.
Скільки коштує тонна пшениці в Україні
Станом на 24 лютого тонну пшеницю продають за середньою ціною у 9 740 грн. Про це свідчать дані на профільному порталі Trripoli.land.
При цьому вартість зерна неодноразово змінювалася: 16 лютого тонна коштувала 9 511 грн. Наступними днями продажі постійно дорожчали.
Що з цінами на кукурудзу
Вартість цієї культури теж зростає. Наприклад, 16-го числа тонну кукурудзи можна було придбати за 9 226 гр/тонна. Натомість вже 24 лютого ціна підросла до 9 566 грн за тонну.
Нагадаємо, що на українському агроринку дорожчає ячмінь. Ми писали, якими є ціни на культуру.
Також ми розповідали, як Україна продає зерно за кордон у 2025 році. Так, з початком року аграрії відправили до інших країн понад 26 тис. тонн зернових та зернобобових культур.
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