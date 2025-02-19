Цены на зерно в Украине: актуальная информация о ячмене и зерновых культурах по состоянию на 19 февраля 2025 года

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине снова растут цены на ячмень. Аналитики отмечают, что поддержку ценам оказывает недостаток предложений зерновых культур на рынке и их существенное сезонное сокращение.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 19 февраля 2025 года.

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По состоянию на 19 февраля 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 9 234 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 19 февраля 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость ячменя преимущественно росла. Так, во вторник, 11 февраля, средняя цена тонны этой культуры составляла 9 013 грн. За 7 дней стоимость ячменя росла или оставалась на уровне предыдущего дня. При этом, во вторник, 18 февраля, цена тонны этого вида зерновых стремительно выросла и оказалась на уровне недельного максимума — 9 234 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какова ситуация в аграрном секторе Украины

Аграрный сектор нуждается в продлении срока обновления статуса критически важных предприятий, что позволит обеспечить стабильную работу отрасли накануне весеннего сезона. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

Он отметил, что из-за кибератаки большое количество заявок на бронирование не было обработано вовремя. Технические проблемы привели к тому, что многие аграрные предприятия не успели подать необходимые документы, что ставит под угрозу начало посевной кампании. Сейчас же возникли задержки с обработкой заявок в Министерстве аграрной политики и продовольствия из-за их большого объема.

"Мы теряем возможность бронирования для тысяч аграрных предприятий, что означает нехватку рабочих рук во время активной фазы посевной кампании. Особенно критично это для таких специальностей, как трактористы и комбайнеры, которых и так не хватает. Именно поэтому мы обращаемся к правительству с просьбой продлить срок обновления статуса критических предприятий до 31 марта, чтобы обеспечить стабильность аграрного производства", — добавил Марчук.

В ВАР рассчитывают, что Министерство экономики вскоре подаст предложение для рассмотрения Кабинетом Министров, и решение о продлении срока бронирования для аграрных предприятий будет принято.

В Украине также фиксируется повышение цен на кукурузу. При этом аналитики отмечают, что значительные объемы предложения от ключевых поставщиков зерна пока сдерживают дальнейший рост цен.

Также в стране наблюдается восстановление цен на подсолнечник после небольшого спада. По словам экспертов, основным фактором, который влияет на рынок этой культуры, остаются колебания цен на экспорте.