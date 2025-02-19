Ціни на зерно в Україні: актуальна інформація про ячмінь та зернові культури станом на 19 лютого 2025 року

Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знову зростають ціни на ячмінь. Аналітики зазначають, що підтримку цінам надає нестача пропозицій зернових культур на ринку та їх суттєве сезонне скорочення.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 19 лютого 2025 року.

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Станом на 19 лютого 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 9 234 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 19 лютого 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість ячменю переважно зростала. Так, у вівторок, 11 лютого, середня ціна тонни цієї культури становила 9 013 грн. За 7 днів вартість ячменю зростала або залишалась на рівні попереднього дня. При цьому, у вівторок, 18 лютого, ціна тонни цього виду зернових стрімко зросла й опинилась на рівні тижневого максимуму — 9 234 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Аграрний сектор потребує продовження терміну оновлення статусу критично важливих підприємств, що дозволить забезпечити стабільну роботу галузі напередодні весняного сезону. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

Він зазначив, що через кібератаку велику кількість заявок на бронювання не було опрацьовано вчасно. Технічні проблеми призвели до того, що багато аграрних підприємств не встигли подати необхідні документи, що ставить під загрозу початок посівної кампанії. Нині ж виникли затримки з обробкою заявок у Міністерстві аграрної політики та продовольства через їхній великий обсяг.

"Ми втрачаємо можливість бронювання для тисяч аграрних підприємств, що означає нестачу робочих рук під час активної фази посівної кампанії. Особливо критично це для таких спеціальностей, як трактористи та комбайнери, яких і так не вистачає. Саме тому ми звертаємося до уряду з проханням продовжити термін оновлення статусу критичних підприємств до 31 березня, щоб забезпечити стабільність аграрного виробництва", — додав Марчук.

У ВАР розраховують, що Міністерство економіки незабаром подасть пропозицію для розгляду Кабінетом Міністрів, і рішення про продовження терміну бронювання для аграрних підприємств буде ухвалено.

В Україні також фіксується підвищення цін на кукурудзу. При цьому аналітики відзначають, що значні обсяги пропозиції від ключових постачальників зерна поки що стримують подальше зростання цін.

Також у країні спостерігається відновлення цін на соняшник після невеликого спаду. За словами експертів, основним чинником, який впливає на ринок цієї культури, залишаються коливання цін на експорті.