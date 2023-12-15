Курс валют на 15 декабря — где выгоднее всего покупать доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины несколько опустил стоимость доллара на 15 декабря 2023 года. В банках и обменниках также обновились цены на американскую валюту.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным НБУ, на 15 декабря курс установлен на таком уровне:

доллар — 36,99 грн (-0,03);

евро — 40, 41 грн/евро (+0,49);

злотый — 9,37 грн/PLN (+0,15).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта также немного изменилась в цене. В среднем доллар стоит 37,55 грн. В покупке — 37,10 грн (+0,02), в продаже — 37,65 грн (+0,00). Стоимость евро в покупке 40,14 грн (+0,15), в продаже — 41,10 грн (+0,22).

Свежий курс валют в ведущих банках 15 декабря

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 15 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,50 грн (-0,05), в продаже — 37,60 грн (-0,05). Стоимость евро в покупке — 40,75 грн (+0,25), в продаже — 41,02 грн (+0,32).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.