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Долар досягнув історичного рівня — скільки зараз коштує валюта

14 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 14 грудня — долар досягнув історичного рівня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) вперше в історії встановив офіційний курс долара вище 37 гривень. У банках та обмінниках теж змінилась валюта у вартості.

Про це свідчать дані на порталі Нацбанку.

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Так, за відомостями НБУ, на 14 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 37,02 грн (+0,04);
  • євро — 39,92 грн/євро (-0,01);
  • злотий — 9,22 грн/PLN (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку України американська валюта теж дорожчає. У середньому долар зараз коштує 37,60 грн. У купівлі — 37,09 грн (+0,03), у продажу — 37,67 грн (+0,001). Вартість євро у купівлі 39,97 грн (+0,10), у продажу — 40,86 грн (+0,07).

Свіжий курс валют у провідних банках 14 грудня

 

курс валют на 14 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 14 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,55 грн (-0,05), у продажу — 37,65 грн (-0,08). Вартість євро у купівлі — 40,50 грн (-0,04), у продажу — 40,70 грн (-0,05).

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Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку можуть отримати грошові подарунки під новорічну ялинку. Для цього необхідно виконати певні умови до 31 грудня.

Також ми писали, що українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

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