Курс валют на 14 декабря — доллар достиг исторического уровня

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) впервые в истории установил официальный курс доллара свыше 37 гривен. В банках и обменниках тоже изменилась валюта в цене.

Об этом свидетельствуют данные на портале Нацбанка.

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Так, по сведениям НБУ, на 14 декабря курс установлен на следующем уровне:

доллар — 37,02 грн (+0,04);

евро — 39,92 грн/евро (-0,01);

злотый — 9,22 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта тоже дорожает. В среднем доллар сейчас стоит 37,60 грн. В покупке — 37,09 грн (+0,03), в продаже — 37,67 грн (+0,001). Стоимость евро в покупке 39,97 грн (+0,10), в продаже — 40,86 грн (+0,07).

Свежий курс валют в ведущих банках 14 декабря

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 14 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,55 грн (-0,05), в продаже — 37,65 грн (-0,08). Стоимость евро в покупке — 40,50 грн (-0,04), в продаже — 40,70 грн (-0,05).

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Напомним, клиенты государственного ПриватБанка могут получить денежные подарки под новогоднюю елку. Для этого необходимо выполнить условия до 31 декабря.

Также мы писали, что украинские граждане хранят на депозитах у финучреждений более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.