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Українські банки змінили валютний курс — скільки тепер коштує долар

13 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 13 грудня — в українських банках дорожчає валюта
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) встановили вищу вартість долара на 13 грудня 2023 року. У банках та обмінниках теж дорожчає валюта.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, за відомостями НБУ, на 13 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 36,98 грн (+0,11);
  • євро — 39,93 грн/євро (+0,26);
  • злотий — 9,20 грн/PLN (+0,04).

Курс валют у банках

Як повідомляється на сайті Kurs, на готівковому ринку американська валюта продовжила тренд на подорожчання. У середньому долар зараз коштує 37,68 грн. У купівлі — 37,06 грн (+0,11), у продажу — 37,67 грн (+0,13). Вартість євро у купівлі 39,87 грн (+0,14), у продажу — 40,79 грн (+0,09).

Свіжий курс валют у провідних банках 13 грудня

 

курс валют на 13 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, 13 грудня в обмінних пунктах американська валюта у купівлі коштує 37,60 грн  (+0,05), у продажу — 37,73 грн (+0,03). Вартість євро у купівлі — 40,54 грн (+0,14), у продажу — 40,75 грн (+0,25).

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Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше одного трильйона гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні в інтернет-магазині банку.

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