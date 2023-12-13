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Украинские банки изменили валютный курс — сколько теперь стоит доллар

13 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 13 декабря — в украинских банках дорожает валюта
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) установили более высокую стоимость доллара на 13 декабря 2023 года. В банках и обменниках тоже подорожала валюта.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Так, по сведениям НБУ, на 13 декабря курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 36,98 грн (+0,11);
  • евро — 39,93 грн/евро (+0,26);
  • злотый — 9,20 грн/PLN (+0,04).

Курс валют в банках

Как сообщается на сайте Kurs, на наличном рынке американская валюта продолжила тренд на подорожание. В среднем доллар сейчас стоит 37,68 грн. В покупке — 37,06 грн (+0,11), в продаже — 37,67 грн (+0,13). Стоимость евро в покупке 39,87 грн (+0,14), в продаже — 40,79 грн (+0,09).

Свежий курс валют в ведущих банках 13 декабря

 

курс валют на 13 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, 13 декабря в обменных пунктах американская валюта в покупке стоит 37,60 грн (+0,05), в продаже — 37,73 грн (+0,03). Стоимость евро в покупке — 40,54 грн (+0,14), в продаже — 40,75 грн (+0,25).

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Напомним, украинские граждане хранят на депозитах у финучреждениях более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что Национальный банк Украины представил памятную монету "Украинский язык" номиналом в 5 грн. Ее можно приобрести за 135 грн в сувенирной упаковке в интернет-магазине банка.

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