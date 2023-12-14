ПриватБанк подарує клієнтам 5 тис. грн — деталі програми

Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня
Клієнти державного ПриватБанку можуть отримати грошові подарунки під новорічну ялинку. Для цього необхідно виконати певні умови до 31 грудня.
Про це повідомляється на офіційному порталі банку.
Як отримати грошові подарунки від ПриватБанку
Як зазначають у фінустанові, ПриватБанк постійно організовує для своїх клієнтів різні акції з можливістю отримати грошові подарунки.
Цього разу українцям випав шанс одержати кешбек у сумі до 5 тис. гривень. Для цього треба виконати тільки кілька умов банку.
Щоб отримати акційний кешбек від ПриватБанку, потрібно здійснити:
- реєстрацію в акції за наступним посиланням;
- активацію послуги поповнення банківської картки за номером телефону в мобільному застосунку Приват24, якщо не використовувалась до цього;
- відправлення переказу за номером на суму від 500 гривень через Приват24 на картку будь-якої іншої фінустанови, використавши позначку "Інший банк".
Клієнти ПриватБанку можуть долучитися до акції до 31 грудня 2023 року. Переможцям надійде кешбек у розмірі 100, 500 чи 5 тис. гривень.
"Переказ за номером телефону можна надіслати тільки на картку банку, що підтримує цей сервіс, та за умови, що клієнт-одержувач підключив свою картку до цього сервісу", — повідомили у пресслужбі.
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