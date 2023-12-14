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Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

14 грудня 2023 08:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк подарує клієнтам 5 тис. грн — деталі програми
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державного ПриватБанку можуть отримати грошові подарунки під новорічну ялинку. Для цього необхідно виконати певні умови до 31 грудня.

Про це повідомляється на офіційному порталі банку.

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Як отримати грошові подарунки від ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, ПриватБанк постійно організовує для своїх клієнтів різні акції з можливістю отримати грошові подарунки.

Цього разу українцям випав шанс одержати кешбек у сумі до 5 тис. гривень. Для цього треба виконати тільки кілька умов банку.

Щоб отримати акційний кешбек від ПриватБанку, потрібно здійснити:

  • реєстрацію в акції за наступним посиланням;
  • активацію послуги поповнення банківської картки за номером телефону в мобільному застосунку Приват24, якщо не використовувалась до цього;
  • відправлення переказу за номером на суму від 500 гривень через Приват24 на картку будь-якої іншої фінустанови, використавши позначку "Інший банк".

Клієнти ПриватБанку можуть долучитися до акції до 31 грудня 2023 року. Переможцям надійде кешбек у розмірі 100, 500 чи 5 тис. гривень.

"Переказ за номером телефону можна надіслати тільки на картку банку, що підтримує цей сервіс, та за умови, що клієнт-одержувач підключив свою картку до цього сервісу", — повідомили у пресслужбі.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

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Нагадаємо, ПриватБанк запускає пільгові тарифи для своїх бізнес-клієнтів. Фінустанова запропонує на рік обслуговування нових зарплатних проєктів без комісії.

Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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