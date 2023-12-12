Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Ощадбанк приготував для клієнтів сюрприз — що треба зробити до 31 січня arrow

Ощадбанк приготував для клієнтів сюрприз — що треба зробити до 31 січня

12 грудня 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Для клієнтів Ощадбанку готують сюрприз — що важливо знати
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" підготувала сюрпризи для деяких своїх клієнтів. Щоб отримати подарунки, потрібно виконати кілька умов до 31 січня 2024 року.

Про це йдеться на офіційній сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Сюрпризи від Ощадбанку

"Ощад та Mastercard підготували неймовірні призи для маленьких держателів картки Лайк'ю", — повідомляють у банку.

Як пояснюють у фінустанові, Ощадбанк порадує своїх найменших клієнтів щедрими подарунками у період новорічних свят — власників дитячої карти "Лайк'ю". До 31 січня під ялинку можна отримати подарунки. А саме:

  • Apple AirPods Max;
  • Apple iPhone 15 Pro Max.

Також кожному 100 учаснику за умови виконання вимог акції щомісяця гарантовано нададуть один із 20 сертифікатів giftmall на пів тисячі гривень.

Які умови необхідно виконати

Як зазначають у фінустанові, щоб отримати можливість долучитися до розіграшу подарунків:

  • батьки мають оформити на дитину банківську карту "Лакк'ю", якщо її ще нема;
  • оплатити карткою суму від 1 тис. гривень упродовж місяця;
  • дочекатися щомісячного розіграшу подарунків.

Клієнти мають змогу взяти участь у новорічній акції до 31 січня 2024 року.

 

Ощадбанк акція
Джерело: Оschadbank

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в державному Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську карту, термін дії якої вичерпаний.

Раніше в Ощадбанку заявляли, що з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі