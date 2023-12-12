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Ощадбанк приготовил для клиентов сюрприз — что нужно сделать до 31 января

12 декабря 2023 09:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Для клиентов Ощадбанка готовят сюрприз — что важно знать
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" подготовило сюрпризы для некоторых своих клиентов. Чтобы получить подарки, необходимо выполнить несколько условий до 31 января 2024 года.

Об этом говорится на официальной странице банка в соцсети Facebook.

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"Ощад и Mastercard подготовили невероятные призы для маленьких держателей карты Лайк'ю", — сообщают в банке.

Как объясняют в финучреждении, Ощадбанк порадует своих самых маленьких клиентов щедрыми подарками в период новогодних праздников — владельцев детской карты "Лайк'ю". До 31 января под елку можно получить подарки. А именно:

  • Apple AirPods Max;
  • Apple iPhone 15 Pro Max.

Также каждому 100 участнику при условии выполнения требований акции ежемесячно гарантированно будет предоставлен один из 20 сертификатов giftmall на полтысячи гривен.

Какие условия необходимо выполнить

Как отмечают в финучреждении, чтобы получить возможность приобщиться к розыгрышу подарков:

  • родители должны оформить на ребенка банковскую карту "Лайк'ю", если ее еще нет;
  • оплатить картой сумму от 1 тыс. гривен в течение месяца;
  • дождаться ежемесячного розыгрыша подарков.

Клиенты могут принять участие в новогодней акции до 31 января 2024 года.

 

Сбербанк акция
Источник: Оschadbank

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в государственном Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.

Ранее в Ощадбанке заявляли, что с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

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