ПриватБанк подарит клиентам 5 тыс. грн — детали программы

Применение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного ПриватБанка могут получить денежные подарки под новогоднюю елку. Для этого необходимо выполнить некоторые условия до 31 декабря.

Об этом сообщается на официальном портале банка.

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Как получить денежные подарки от ПриватБанка

Как отмечают в банке, ПриватБанк постоянно организует для своих клиентов различные акции с возможностью получить денежные подарки.

На этот раз украинцам представился шанс получить кэшбек в сумме до 5 тыс. гривен. Для этого нужно выполнить только несколько условий банка.

Чтобы получить акционный кэшбек от ПриватБанка, нужно осуществить:

регистрацию в акции по следующей ссылке;

активацию услуги пополнения банковской карты по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, если не использовалась до этого;

отправку перевода по номеру на сумму от 500 гривен через Приват24 на карточку любого другого финучреждения, использовав отметку "Другой банк".

Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к акции до 31 декабря 2023 года. Победителям поступит кэшбек в размере 100, 500 или 5 тысяч гривен.

"Перевод по номеру телефона можно отправить только на карту банка, поддерживающую этот сервис, и при условии, что клиент-получатель подключил свою карту к этому сервису", — сообщили в пресс-службе.

Источник: ПриватБанк

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Напомним, ПриватБанк запускает льготные тарифы своим бизнес-клиентам. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.

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