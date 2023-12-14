ПриватБанк подарит клиентам 5 тыс. грн — детали программы

Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря
Клиенты государственного ПриватБанка могут получить денежные подарки под новогоднюю елку. Для этого необходимо выполнить некоторые условия до 31 декабря.
Об этом сообщается на официальном портале банка.
Как получить денежные подарки от ПриватБанка
Как отмечают в банке, ПриватБанк постоянно организует для своих клиентов различные акции с возможностью получить денежные подарки.
На этот раз украинцам представился шанс получить кэшбек в сумме до 5 тыс. гривен. Для этого нужно выполнить только несколько условий банка.
Чтобы получить акционный кэшбек от ПриватБанка, нужно осуществить:
- регистрацию в акции по следующей ссылке;
- активацию услуги пополнения банковской карты по номеру телефона в мобильном приложении Приват24, если не использовалась до этого;
- отправку перевода по номеру на сумму от 500 гривен через Приват24 на карточку любого другого финучреждения, использовав отметку "Другой банк".
Клиенты ПриватБанка могут присоединиться к акции до 31 декабря 2023 года. Победителям поступит кэшбек в размере 100, 500 или 5 тысяч гривен.
"Перевод по номеру телефона можно отправить только на карту банка, поддерживающую этот сервис, и при условии, что клиент-получатель подключил свою карту к этому сервису", — сообщили в пресс-службе.
Больше о ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк запускает льготные тарифы своим бизнес-клиентам. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.
Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
Читайте Новини.LIVE!