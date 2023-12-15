Курс валют на 15 грудня — де найвигідніше купувати долар

Долар подешевшав — де зараз найвигідніше купувати валюту
Національний банк України (НБУ) дещо опустив вартість долара на 15 грудня 2023 року. У банках та обмінниках також оновились ціни на американську валюту.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, за даними НБУ, на 15 грудня курс встановлено на такому рівні:
- долар — 36,99 грн (-0,03);
- євро — 40,41 грн/євро (+0,49);
- злотий — 9,37 грн/PLN (+0,15).
Курс валют у банках
За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта також трохи змінилась в ціні. У середньому долар коштує 37,55 грн. У купівлі — 37,10 грн (+0,02), у продажу — 37,65 грн (+0,00). Вартість євро у купівлі 40,14 грн (+0,15), в продажу — 41,10 грн (+0,22).
Свіжий курс валют у провідних банках 15 грудня
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 15 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,50 грн (-0,05), у продажу — 37,60 грн (-0,05). Вартість євро у купівлі — 40,75 грн (+0,25), у продажу — 41,02 грн (+0,32).
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Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.
Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.
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