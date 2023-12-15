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Долар подешевшав — де зараз найвигідніше купувати валюту

15 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 15 грудня — де найвигідніше купувати долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) дещо опустив вартість долара на 15 грудня 2023 року. У банках та обмінниках також оновились ціни на американську валюту.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за даними НБУ, на 15 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 36,99 грн (-0,03);
  • євро — 40,41 грн/євро (+0,49);
  • злотий — 9,37 грн/PLN (+0,15).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта також трохи змінилась в ціні. У середньому долар коштує 37,55 грн. У купівлі — 37,10 грн (+0,02), у продажу — 37,65 грн (+0,00). Вартість євро у купівлі 40,14 грн (+0,15), в продажу — 41,10 грн (+0,22).

Свіжий курс валют у провідних банках 15 грудня

 

курс валют на 15 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 15 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,50 грн (-0,05), у продажу — 37,60 грн (-0,05). Вартість євро у купівлі — 40,75 грн (+0,25), у продажу — 41,02 грн (+0,32).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

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