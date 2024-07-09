Робота сортувальником грибів та ягід у Литві — свіжа вакансія, умови та зарплата

Сортувальники ягід. Фото ілюстративне: kurs.if.ua

Українкам пропонують роботу в литовському містечку Варені. Потрібні люди, які сортуватимуть і пакуватимуть гриби та ягоди. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників житлом і платити не менше 1 100 євро щомісяця.

Відповідну вакансію розмістили на платформі пошуку роботи LAYBOARD.com у неділю, 7 липня.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

На роботу запрошують жінок віком до 60 років. Працювати потрібно з понеділка по суботу з 08:00 до 15:30. Графік роботи гнучний, однак за місяць потрібно відпрацювати не менше 210 годин. За годину роботи платитимуть від 4,5 євро, за місяць — від 1 100 євро. Температура повітря у робочому приміщенні — +15 °C.

Обов'язки та переваги

В обов'язки працівників входить очистка та перебирання остиглих грибів, а також робота зі свіжими грибами. Якщо співробітнику доручають підготувати замовлення від майстра виробництва, то він має принести відповідну тару та скласти гриби в пакет, сортуючи їх за розміром і з урахуванням зазначеної ваги пакета. Заморожені гриби потрібно нарізати кубиками та складати в тару.

Роботодавець забезпечує працівників безкоштовним житлом. Сплачувати доведеться тільки комунальні послуги — 50 євро щомісяця. Співробітникам видають одноразовий спецодяг, кепки та фартуки: цю робочу форму потрібно вдягати на звичайний одяг. Також потрібно мати своє взуття.

Нагадаємо, у Польші шукають людей, які пакуватимуть жувальні гумки Orbit. Крім пакування жуйок, потрібно стікерувати продукцію й наклеювати стікери на коробки. Щомісячна зарплата становитиме до 68 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що для українців є вакансія на складі Amazon у столиці Чехії Празі. Працювати можна у двох відділах: на збиранні та комплектуванні замовлень або на пакуванні та підготовці замовлень до відправлення. За місяць можна заробити до 1 800 євро.