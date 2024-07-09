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Зарплата от 1 100 евро — в Литве нужны сортировщики грибов и ягод

9 июля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа сортировщиком грибов и ягод в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата
Сортировщики ягод. Фото иллюстративное: kurs.if.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинкам предлагают работу в литовском городке Варене. Нужны люди, которые будут сортировать и упаковывать грибы и ягоды. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить не менее 1 100 евро ежемесячно.

Соответствующую вакансию разместили на платформе поиска работы LAYBOARD.com в воскресенье, 7 июля.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

На работу приглашают женщин в возрасте до 60 лет. Работать нужно с понедельника по субботу с 08:00 до 15:30. График работы гибкий, однако за месяц нужно отработать не менее 210 часов. За час работы будут платить от 4,5 евро, за месяц — от 1 100 евро. Температура воздуха в рабочем помещении — +15 °C.

Обязанности и преимущества

В обязанности работников входит очистка и перебирание остывших грибов, а также работа со свежими грибами. Если сотруднику поручают подготовить заказ от мастера производства, он должен принести соответствующую тару и сложить грибы в пакет, сортируя их по размеру и с учетом указанного веса пакета. Замороженные грибы нужно нарезать кубиками и складывать в тару.

Работодатель обеспечивает работников бесплатным жильем. Оплачивать придется только коммунальные услуги — 50 евро ежемесячно. Сотрудникам выдают одноразовую спецодежду, кепки и фартуки: эту рабочую форму нужно надевать на обычную одежду. Также нужно иметь свою обувь.

Напомним, в Польше ищут людей, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Кроме упаковки жвачек, нужно стикеровать продукцию и наклеивать стикеры на коробки. Ежемесячная зарплата будет составлять до 68 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что для украинцев есть вакансия на складе Amazon в столице Чехии Праге. Работать можно в двух отделах: на сборке и комплектовании заказов или на упаковке и подготовке заказов к отправке. За месяц можно заработать до 1 800 евро.

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