Работа сортировщиком грибов и ягод в Литве — свежая вакансия, условия и зарплата

Зарплата от 1 100 евро — в Литве нужны сортировщики грибов и ягод
Украинкам предлагают работу в литовском городке Варене. Нужны люди, которые будут сортировать и упаковывать грибы и ягоды. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить не менее 1 100 евро ежемесячно.
Соответствующую вакансию разместили на платформе поиска работы LAYBOARD.com в воскресенье, 7 июля.
Условия работы
На работу приглашают женщин в возрасте до 60 лет. Работать нужно с понедельника по субботу с 08:00 до 15:30. График работы гибкий, однако за месяц нужно отработать не менее 210 часов. За час работы будут платить от 4,5 евро, за месяц — от 1 100 евро. Температура воздуха в рабочем помещении — +15 °C.
Обязанности и преимущества
В обязанности работников входит очистка и перебирание остывших грибов, а также работа со свежими грибами. Если сотруднику поручают подготовить заказ от мастера производства, он должен принести соответствующую тару и сложить грибы в пакет, сортируя их по размеру и с учетом указанного веса пакета. Замороженные грибы нужно нарезать кубиками и складывать в тару.
Работодатель обеспечивает работников бесплатным жильем. Оплачивать придется только коммунальные услуги — 50 евро ежемесячно. Сотрудникам выдают одноразовую спецодежду, кепки и фартуки: эту рабочую форму нужно надевать на обычную одежду. Также нужно иметь свою обувь.
Напомним, в Польше ищут людей, которые будут упаковывать жевательные резинки Orbit. Кроме упаковки жвачек, нужно стикеровать продукцию и наклеивать стикеры на коробки. Ежемесячная зарплата будет составлять до 68 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что для украинцев есть вакансия на складе Amazon в столице Чехии Праге. Работать можно в двух отделах: на сборке и комплектовании заказов или на упаковке и подготовке заказов к отправке. За месяц можно заработать до 1 800 евро.
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