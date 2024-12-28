Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні arrow

В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні

28 грудня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 28 грудня 2024 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні знизились ціни на соняшник. Аналітики відзначають, що протягом тижня на внутрішньому ринку переважали тенденції до здешевшання соняшнику. Водночас деякі переробні заводи зберігали стабільні ціни, що вказує на зростання попиту. Однак пропозиція від виробників залишалася обмеженою.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 28 грудня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 28 грудня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 855 грн за тонну разом з ПДВ.

В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні - фото 1
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 28 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні падала або залишалась на рівні попереднього дня. Так, у п'ятницю, 20 грудня, ціна цієї культури становила 24 279 грн за тонну, що було на рівні тижневого максимуму. За 7 днів вона впала до свого мінімуму. У п'ятницю, 27 грудня, вартість соняшнику знизилась до 23 855 грн. Така ціна на цю культуру зберігається й сьогодні.

Ціни на соняшник в Україні станом на 29 грудня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулося засідання координаційної ради з логістики у сільському господарстві, присвячене боротьбі з тіньовим ринком зерна. У роботі ради взяли участь представники Мінекономіки, МВС, Державної податкової та Державної митної служб, Бюро економічної безпеки України та зернових асоціацій.

Основною темою обговорення стала протидія тіньовому обігу агропродукції. Як повідомляється, завдяки зусиллям Бюро економічної безпеки до бюджету надійшло 1,3 млрд грн від боротьби з цим явищем. Однак за словами міністра аграрної політики та продовольства України, Віталія Коваля, цього року експортовано понад 5 млн тонн сільгосппродукції, яка несе ризики неповернення валютної виручки. Метою уряду є мінімізація цих ризиків та створення рівних умов для всіх учасників ринку.

Для цього Міністерство аграрної політики планує внести зміни до законодавчих актів, що регулюють експорт сільськогосподарської продукції, включаючи вдосконалення митних декларацій та створення відкритих реєстрів сертифікатів та експортерів, що забезпечить більшу прозорість та контроль.

Також Міністерство активно працює над автоматизацією процесів, щоб знизити вплив людського чинника та можливості для зловживань. Прикладом успішної автоматизації є інформаційно-комунікаційна платформа ДАР, що забезпечує автоматичне розподілення допомоги аграріям.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про передачу Україною 500 тонн пшеничного борошна Сирії. Ця допомога надана в рамках нашої гуманітарної програми "Зерно з України.

Також в Україні спостерігається стрімке зростання цін на сою. Це пов'язано зі збільшенням попиту з боку переробних підприємств та утриманням аграріями сировини.

гроші ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії соняшник

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 Німеччина побоюється масового від’їзду сирійських лікарів

07:30 Хто має право на бронь від мобілізації в січні 2025 року

07:28 Росію масовано атакували БпЛА, є влучання — відео

07:17 США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів, — AP

07:01 ПриватБанк надасть кешбек за деякі перекази — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — вартість кольорових металів у грудні

06:30 В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні

06:30 Оформлення відстрочки до настання 25 років — чи варто йти у ТЦК

06:29 Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

07:45 Німеччина побоюється масового від’їзду сирійських лікарів

07:30 Хто має право на бронь від мобілізації в січні 2025 року

07:28 Росію масовано атакували БпЛА, є влучання — відео

07:17 США відправлять Україні зброї на 1,25 млрд доларів, — AP

07:01 ПриватБанк надасть кешбек за деякі перекази — деталі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — вартість кольорових металів у грудні

06:30 В Україні продовжує дешевшати соняшник — вартість зерна у грудні

06:30 Оформлення відстрочки до настання 25 років — чи варто йти у ТЦК

06:29 Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Зеленський відповів на заяви РФ про переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Text

13:00 Сирський зробив термінову заяву щодо мобілізації — ефір День.LIVE

Text

12:18 Романенко пояснив, чому РФ направила підбитий літак через море

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня