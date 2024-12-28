Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 28 грудня 2024 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні знизились ціни на соняшник. Аналітики відзначають, що протягом тижня на внутрішньому ринку переважали тенденції до здешевшання соняшнику. Водночас деякі переробні заводи зберігали стабільні ціни, що вказує на зростання попиту. Однак пропозиція від виробників залишалася обмеженою.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 28 грудня 2024 року.

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Станом на 28 грудня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 855 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 28 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні падала або залишалась на рівні попереднього дня. Так, у п'ятницю, 20 грудня, ціна цієї культури становила 24 279 грн за тонну, що було на рівні тижневого максимуму. За 7 днів вона впала до свого мінімуму. У п'ятницю, 27 грудня, вартість соняшнику знизилась до 23 855 грн. Така ціна на цю культуру зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України відбулося засідання координаційної ради з логістики у сільському господарстві, присвячене боротьбі з тіньовим ринком зерна. У роботі ради взяли участь представники Мінекономіки, МВС, Державної податкової та Державної митної служб, Бюро економічної безпеки України та зернових асоціацій.

Основною темою обговорення стала протидія тіньовому обігу агропродукції. Як повідомляється, завдяки зусиллям Бюро економічної безпеки до бюджету надійшло 1,3 млрд грн від боротьби з цим явищем. Однак за словами міністра аграрної політики та продовольства України, Віталія Коваля, цього року експортовано понад 5 млн тонн сільгосппродукції, яка несе ризики неповернення валютної виручки. Метою уряду є мінімізація цих ризиків та створення рівних умов для всіх учасників ринку.

Для цього Міністерство аграрної політики планує внести зміни до законодавчих актів, що регулюють експорт сільськогосподарської продукції, включаючи вдосконалення митних декларацій та створення відкритих реєстрів сертифікатів та експортерів, що забезпечить більшу прозорість та контроль.

Також Міністерство активно працює над автоматизацією процесів, щоб знизити вплив людського чинника та можливості для зловживань. Прикладом успішної автоматизації є інформаційно-комунікаційна платформа ДАР, що забезпечує автоматичне розподілення допомоги аграріям.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про передачу Україною 500 тонн пшеничного борошна Сирії. Ця допомога надана в рамках нашої гуманітарної програми "Зерно з України.

Також в Україні спостерігається стрімке зростання цін на сою. Це пов'язано зі збільшенням попиту з боку переробних підприємств та утриманням аграріями сировини.