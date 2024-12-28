Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 28 декабря 2024 года

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине снизились цены на подсолнечник. Аналитики отмечают, что в течение недели на внутреннем рынке преобладали тенденции к удешевлению подсолнечника. В то же время, некоторые перерабатывающие заводы сохраняли стабильные цены, что указывает на рост спроса. Однако предложение от производителей оставалось ограниченным.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 28 декабря 2024 года.

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По состоянию на 28 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 23 855 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 28 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине падала или оставалась на уровне предыдущего дня. Так, в пятницу, 20 декабря, цена этой культуры составляла 24 279 грн за тонну, что было на уровне недельного максимума. Через 7 дней она упала до своего минимума. В пятницу, 27 декабря, стоимость подсолнечника снизилась до 23 855 грн. Такая цена на эту культуру сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины состоялось заседание координационного совета по логистике в сельском хозяйстве, посвященное борьбе с теневым рынком зерна. В работе совета приняли участие представители Минэкономики, МВД, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Бюро экономической безопасности Украины и зерновых ассоциаций.

Основной темой обсуждения стало противодействие теневому обращению агропродукции. Как сообщается, благодаря усилиям Бюро экономической безопасности в бюджет поступило 1,3 млрд грн от борьбы с этим явлением. Однако, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины, Виталия Коваля, в этом году экспортировано более 5 млн тонн сельхозпродукции, которая несет риски невозврата валютной выручки. Целью правительства является минимизация этих рисков и создание равных условий для всех участников рынка.

Для этого Министерство аграрной политики планирует внести изменения в законодательные акты, регулирующие экспорт сельскохозяйственной продукции, включая усовершенствование таможенных деклараций и создание открытых реестров сертификатов и экспортеров, что обеспечит большую прозрачность и контроль.

Также Министерство активно работает над автоматизацией процессов, чтобы снизить влияние человеческого фактора и возможности для злоупотреблений. Примером успешной автоматизации является информационно-коммуникационная платформа ГАР, обеспечивающая автоматическое распределение помощи аграриям.

Напомним, президент Зеленский объявил о передаче по Украине 500 тонн пшеничной муки Сирии. Эта помощь предоставлена в рамках нашей гуманитарной программы "Зерно из Украины.

Также в Украине наблюдается стремительный рост цен на сою. Это связано с ростом спроса со стороны перерабатывающих предприятий и содержанием аграриями сырья.