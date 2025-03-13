Ціни на пшеницю у березні — як і чому змінюється вартість зерна

Пшениця у полі. Фото: Reuters

Пшениця — одна з найбільш потрібних зернових культур не тільки на експортному ринку, а й на внутрішньому. Тим часом ціни на фуражну пшеницю в Україні знижуються через замалу пропозицію в агросекторі країни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на фуражну пшеницю у березні.

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Як зазначають аналітики, спостерігається знижувальна цінова динаміка на експортному ринку. Хоча пропозицій по фуражній пшениці було достатньо, але переважно за максимальними та наближеними до них цінами. Водночас попит на пшеницю 2-го і 3-го класу майже не змінився, тоді як ціни на фуражну зернову знизилися на 100-200 грн за тонну.

Скільки коштує фуражна пшениця станом на 13 березня

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, наразі фуражна пшениця на внутрішньому ринку торгується за ціною у 9 573 грн за тонну.

Однак максимальні показники цін фіксувалися на ринку 7 та 8 березня, коли тонна фуражної пшениці коштувала 9 585 та 9 583 грн відповідно.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: як змінювалися ціни на пшеницю з 6 березня

Загалом в період з 6 по 14 березня ціни на фуражну пшеницю змінювалися ледь не щодня. Однак наразі зберігається тенденція щодо подешевшання зерна.

Зазначимо, що нещодавно у Міністерстві сільського господарства США (USDA) оновили прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024/2025 маркетинговий рік (МР), для України зокрема.

Так, у відомстві вважають, що показники виробництва пшениці та кукурудзи в Україні на 0,5 млн тонн — до 23,4 млн тонн, та на 0,3 млн тонн — до 26,8 млн тонн відповідно.

Щодо експорту, то прогноз залишається без зміни: 15,5 млн тонн пшениці та 22 млн тонн кукурудзи.

Нагадаємо, російська армія 12 березня атакувала припортову інфраструктуру в Одесі. Внаслідок удару пошкодження отримало вантажне судно MJ PINA під прапором Барбадоса.

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