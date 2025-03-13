Цены на пшеницу в марте — как и почему меняется стоимость зерна

Пшеница в поле. Фото: Reuters

Пшеница — одна из самых востребованных зерновых культур не только на экспортном рынке, но и на внутреннем. Между тем цены на фуражную пшеницу в Украине снижаются из-за недостаточного предложения в агросекторе страны.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на фуражную пшеницу в марте.

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Как отмечают аналитики, наблюдается снижающаяся ценовая динамика на экспортном рынке. Хотя предложений по фуражной пшенице было достаточно, но преимущественно по максимальным и приближенным к ним ценам. В то же время спрос на пшеницу 2-го и 3-го класса почти не изменился, тогда как на фуражную зерновую цены снизились на 100-200 грн за тонну.

Сколько стоит фуражная пшеница по состоянию на 13 марта

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, сейчас фуражная пшеница на внутреннем рынке торгуется по цене в 9 573 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как менялись цены на пшеницу с 6 марта

Однако максимальные показатели цен фиксировались на рынке 7 и 8 марта, когда тонна фуражной пшеницы стоила 9 585 и 9 583 грн соответственно.

Всего в период с 6 по 14 марта цены на фуражную пшеницу менялись чуть ли не ежедневно. Однако сейчас сохраняется тенденция по удешевлению зерна.

Отметим, что недавно в Министерстве сельского хозяйства США (USDA) обновили прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год (МГ), для Украины в частности.

Так, в ведомстве считают, что показатели производства пшеницы и кукурузы в Украине на 0,5 млн тонн — до 23,4 млн тонн, и на 0,3 млн т — до 26,8 млн тонн соответственно.

Относительно экспорта, то прогноз остается без изменения: 15,5 млн тонн пшеницы и 22 млн тонн кукурузы.

Напомним, российская армия 12 марта атаковала припортовую инфраструктуру в Одессе. В результате удара повреждения получило грузовое судно MJ PINA под флагом Барбадоса.

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