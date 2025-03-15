Ціни на соняшник — як змінилася вартість у перший місяць весни

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

В Україні на агроринку, після нетривалого зниження цін на початку весни, почав дорожчати соняшник. Водночас попит на соняшник від європейських переробників слабшає.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Соняшник дорожчає — що впливає на ціну агрокультури

Як пояснили аналітики, соняшник почав додавати у ціні на фоні високого попиту з боку переробників, оскільки вони мають непокриті потреби. До того ж подорожчання стало можливим й завдяки фермерам, які через обмежену пропозицію на ринку стримували продажі та чекали кращого моменту для того, аби відновити торгівлю.

Водночас попит на соняшник з боку європейських переробників слабшає, особливо це помітно в Болгарії. Через нестачу як місцевої сировини, так і імпортованої безпосередньо з України, заводи змушені переходити на переробку ріпаку та нарощувати його поставки.

Ціни на соняшник — скільки коштує тонна 15 березня

За даними на профільному порталі Tripoli.land, зараз тонна соняшника на внутрішньому ринку коштує 25 468 грн. При чому в попередні дні вартість агрокультури була значно дорожчою.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: скільки коштує соняшник в Україні

Наприклад, 7 березня соняшник коштував 25 666 грн/тонна, однак надалі ця культура почала дешевшати. Нове зростання цін розпочалося з 13 березня.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що відбувається з цінами на українську пшеницю. На початку весни на агроринку спостерігається незначна нестабільність.

Також ми писали, що на фоні глобального потепління аграрії зможуть збирати набагато більші врожаї. Усе тому, що деякі агрокультури полюбляють високі температурні показники.