Цены на подсолнечник – как изменилась стоимость в первый месяц весны

В Украине новые цены на подсолнечник — какая стоимость в марте
В Украине на агрорынке, после непродолжительного снижения цен в начале весны, начал дорожать подсолнечник. В то же время спрос на него от европейских переработчиков слабеет.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.
Подсолнечник дорожает — что влияет на цену агрокультуры
Как пояснили аналитики, подсолнечник начал прибавлять в цене на фоне высокого спроса со стороны переработчиков, поскольку у них есть непокрытые потребности. К тому же подорожание стало возможным и благодаря фермерам, которые из-за ограниченного предложения на рынке сдерживали продажи и ждали лучшего момента для того, чтобы возобновить торговлю.
В то же время спрос на подсолнечник со стороны европейских переработчиков ослабевает, особенно это заметно в Болгарии. Из-за недостатка как местного сырья, так и импортируемого непосредственно из Украины, заводы вынуждены переходить на переработку рапса и наращивать его поставки.
Цены на подсолнечник — сколько стоит тонна 15 марта
По данным на профильном портале Tripoli.land, сейчас тонна подсолнечника на внутреннем рынке стоит 25 468 грн. Причем в предыдущие дни стоимость агрокультуры была значительно дороже.
Например, 7 марта подсолнечник стоил 25 666 грн/тонна, однако в дальнейшем эта культура начала дешеветь. Новый рост цен начался с 13 марта.
Напомним, недавно мы рассказывали, что происходит с ценами на украинскую пшеницу. В начале весны на агрорынке наблюдается незначительная нестабильность.
Также мы писали, что на фоне глобального потепления аграрии смогут собирать гораздо большие урожаи. Все потому, что некоторые агрокультуры любят высокие температурные показатели.
Читайте Новини.LIVE!