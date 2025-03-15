Цены на подсолнечник – как изменилась стоимость в первый месяц весны

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине на агрорынке, после непродолжительного снижения цен в начале весны, начал дорожать подсолнечник. В то же время спрос на него от европейских переработчиков слабеет.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers.

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Как пояснили аналитики, подсолнечник начал прибавлять в цене на фоне высокого спроса со стороны переработчиков, поскольку у них есть непокрытые потребности. К тому же подорожание стало возможным и благодаря фермерам, которые из-за ограниченного предложения на рынке сдерживали продажи и ждали лучшего момента для того, чтобы возобновить торговлю.

В то же время спрос на подсолнечник со стороны европейских переработчиков ослабевает, особенно это заметно в Болгарии. Из-за недостатка как местного сырья, так и импортируемого непосредственно из Украины, заводы вынуждены переходить на переработку рапса и наращивать его поставки.

Цены на подсолнечник — сколько стоит тонна 15 марта

По данным на профильном портале Tripoli.land, сейчас тонна подсолнечника на внутреннем рынке стоит 25 468 грн. Причем в предыдущие дни стоимость агрокультуры была значительно дороже.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: сколько стоит подсолнечник в Украине

Например, 7 марта подсолнечник стоил 25 666 грн/тонна, однако в дальнейшем эта культура начала дешеветь. Новый рост цен начался с 13 марта.

Напомним, недавно мы рассказывали, что происходит с ценами на украинскую пшеницу. В начале весны на агрорынке наблюдается незначительная нестабильность.

Также мы писали, что на фоне глобального потепления аграрии смогут собирать гораздо большие урожаи. Все потому, что некоторые агрокультуры любят высокие температурные показатели.