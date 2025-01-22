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В Україні оновились ціни на ячмінь — яка вартість зерна у січні

22 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 22 січня 2025 року
Збирання врожаю Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні почали знижуватись ціни на ячмінь. Саме вартість ячменю від початку року показувала найсуттєвіше зростання серед всіх зернових. Основною причиною цього висхідного тренду аналітики називають зниження експортного потенціалу протягом маркетингового сезону, викликане високим внутрішнім попитом.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 22 січня 2025 року.

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Станом на 22 січня 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 521 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 22 січня 2025 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 22 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

Після суттєвого зростання ціни на ячмінь в Україні останніми днями почали коригуватись. Так, у вівторок, 14 січня, середня ціна тонни ячменю становила 8 395 грн. У четвер, 16 січня вартість ячменю опустилась до тижневого мінімуму — 8 363 грн. При цьому, вже наступного дня, 17 січня, вона різко зросла до найбільшого за 7 днів рівня — 8 544 грн. У вівторок, 21 січня, вартість тонни ячменю становила 8 521 грн. Така ціна на цю культуру зафіксована й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 22 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

У січні 2025 року зафіксовано зростання цін на всі види зернових, порівняно з аналогічним періодом минулого року. За даними керівниці аналітичного відділу УКАБ Світлани Литвин, поточна вартість пшениці на елеваторах центральної України складає близько 193 долари/тонна (+73 долари за рік), кукурудзи — 177 доларів/тонна (+63 долари за рік), а ячменю — 166 доларів/тонна (+87 доларів за рік).

"Цього року вперше в умовах війни можна говорити про наявність прибутку при вирощуванні всіх видів зернових. До цього кукурудза та ячмінь були збитковими або ж мінімально прибутковими", — зазначила аналітик.

Проте, вона уточнила, що позитивна ситуація не поширюється на всі господарства. Зокрема, підприємства на півдні та сході країни зіткнулися з вкрай низькою врожайністю через несприятливі погодні умови. Вирощування зернових для них залишається збитковим.

Нагадаємо, на Одещині підприємця судитимуть за участь у схемі здирництва грошей у зернотрейдерів. Він разом зі спільниками вимагав хабарі за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту зерна.

Тим часом в Україні стрімко зростає ціна на кукурудзу. Експерти пов'язують це із підвищенням активності покупців на зовнішніх ринках та збільшенням попиту на зерно.

Україна зерно експорт зерна аграрії ячмінь

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