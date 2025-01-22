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В Украине обновились цены на ячмень — стоимость зерна в январе

22 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 января 2025 года
Уборка урожая Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине начали снижаться цены на ячмень. Именно стоимость ячменя с начала года показывала самый существенный рост среди всех зерновых. Основной причиной этого восходящего тренда аналитики называют снижение экспортного потенциала в течение маркетингового сезона, вызванное высоким внутренним спросом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 22 января 2025 года.

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По состоянию на 22 января 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 521 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 января 2025 года
Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 22 января 2025 года. Фото: tripoli.land

После существенного роста цены на ячмень в Украине в последние дни начали корректироваться. Так, во вторник, 14 января, средняя цена тонны ячменя составляла 8 395 грн. В четверг, 16 января стоимость ячменя опустилась до недельного минимума — 8 363 грн. При этом, уже на следующий день, 17 января, она резко выросла до наибольшего за 7 дней уровня — 8 544 грн. Во вторник, 21 января, стоимость тонны ячменя составляла 8 521 грн. Такая цена на эту культуру зафиксирована и сегодня.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

В январе 2025 года зафиксирован рост цен на все виды зерновых, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным руководительницы аналитического отдела УКАБ Светланы Литвин, текущая стоимость пшеницы на элеваторах центральной Украины составляет около 193 доллара/тонна (+73 доллара за год), кукурузы — 177 долларов/тонна (+63 доллара за год), а ячменя — 166 долларов/тонна (+87 долларов за год).

"В этом году впервые в условиях войны можно говорить о наличии прибыли при выращивании всех видов зерновых. До этого кукуруза и ячмень были убыточными или же минимально прибыльными", — отметила аналитик.

Впрочем, она уточнила, что положительная ситуация не распространяется на все хозяйства. В частности, предприятия на юге и востоке страны столкнулись с крайне низкой урожайностью из-за неблагоприятных погодных условий. Выращивание зерновых для них остается убыточным.

Напомним, в Одесской области предпринимателя будут судить за участие в схеме вымогательства денег у зернотрейдеров. Он вместе с сообщниками требовал взятки за оформление фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта зерна.

Тем временем в Украине стремительно растет цена на кукурузу. Эксперты связывают это с повышением активности покупателей на внешних рынках и увеличением спроса на зерно.

Украина зерно экспорт зерна аграрии ячмень

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