Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 19 грудня 2024 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на соняшник в Україні почали різко знижуватися. Експерти зазначають, що український ринок соняшника цього сезону стикається з обмеженою пропозицією, що впливає на внутрішні ціни та експортний потенціал. Попит переробників залишається високим, проте вони не можуть повністю забезпечити завантаження своїх потужностей. Аналітики додають, що з листопада ринок олії увійшов у фазу зниження. При цьому переробники роблять спроби зафіксувати ціни, але подальші перспективи ринку поки що залишаються невизначеними.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 грудня 2024 року.

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Станом на 19 грудня середня ціна соняшнику в Україні становить 24 674 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останні 7 днів вартість соняшнику в Україні впала на 1%. Так, у середу, 11 грудня, ціна цією культури становила 24 920 грн за тонну. У п'ятницю, 13 грудня, вартість соняшнику піднялась на тижневий максимум, до 24 929. Втім вже наступного дня ціни опустились до 24 816 грн за тону і протримались на цій позначці до середи, 18 грудня. В цей день вартість цієї агрокультури впала до свого тижневого мінімуму — 24 674 грн. Така ціна на соняшник зберігається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2025 році аграрний сектор забезпечить додаткові надходження до державного бюджету у розмірі близько 5,2 мільярда гривень.

Зазначається, що такий значний внесок став можливим завдяки змінам у податковому законодавстві. Зокрема, ставку військового збору було збільшено з 1,5% до 5%. Також зріс розмір середньої заробітної плати для працівників, які претендують на бронювання, що призвело до зростання податкових відрахувань.

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль наголосив, що аграрний сектор залишається одним із ключових джерел поповнення державного бюджету в умовах війни. Він також зазначив, що попри складні умови, аграрії продовжують свою роботу, забезпечуючи продовольчу безпеку країни.

Раніше ми розповідали, що на Одещині відкрили новий портовий термінал. Він має добову норму навантаження 8 тис. тонн. У ньому можна вантажити судна дедвейтом до 30 тис. тонн, а потужність зберігання становить 33 тис. тонн.

Крім того, у 2024 році обсяги експорту українського зерна зросли майже на 30%. У 2024-му маркетинговому році Україна продала іншим державам 19,089 млн тонн зернових та зернобобових культур.