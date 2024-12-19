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В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

19 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на подсолнечник и зерновые в Украине на 19 декабря 2024 года
Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на подсолнечник в Украине начали резко снижаться. Эксперты отмечают, что украинский рынок подсолнечника в этом сезоне сталкивается с ограниченным предложением, влияющим на внутренние цены и экспортный потенциал. Спрос переработчиков остается высоким, однако они не могут полностью обеспечить загрузку своих мощностей. Аналитики добавляют, что с ноября рынок масла вошел в фазу понижения. При этом переработчики пытаются зафиксировать цены, но дальнейшие перспективы рынка пока остаются неопределенными.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 19 декабря 2024 года.

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По состоянию на 19 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 24 674 грн за тонну вместе с НДС.

Цены зерновых в Украине на 19 декабря 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 19 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней стоимость подсолнечника в Украине упала на 1%. Так, в среду, 11 декабря, цена этой культуры составляла 24 920 грн за тонну. В пятницу, 13 декабря, стоимость подсолнечника поднялась на недельный максимум, до 24 929. Впрочем, уже на следующий день цены опустились до 24 816 грн за тонну и продержались на этой отметке до среды, 18 декабря. В этот день стоимость этой агрокультуры упала до своего недельного минимума — 24 674 грн. Такая цена на подсолнечник сохраняется и сегодня.

Цены на подсолнечник в Украине на 19 декабря 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в 2025 году аграрный сектор обеспечит дополнительные поступления в государственный бюджет в размере около 5,2 миллиарда гривен.

Отмечается, что столь значительный вклад стал возможным благодаря изменениям в налоговом законодательстве. В частности, ставка военного сбора была увеличена с 1,5% до 5%. Также увеличился размер средней заработной платы для работников, претендующих на бронирование, что привело к росту налоговых вычетов.

Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль подчеркнул, что аграрный сектор остается одним из ключевых источников пополнения государственного бюджета в условиях войны. Он также отметил, что, несмотря на сложные условия, аграрии продолжают свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области открыли новый портовый терминал. Он имеет дневную норму перегрузки 8 тыс. тонн. В нем можно грузить суда дедвейтом до 30 тысяч тонн, а мощность хранения составляет 33 тыс. тонн.

Кроме того, в 2024 году объемы экспорта украинского зерна выросли почти на 30%. В 2024-м маркетинговом году Украина продала другим государствам 19,089 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

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