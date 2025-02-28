Ціни на пшеницю в України — як змінюється вартість наприкінці зими

Колоски зерна у полі. Фото: УНІАН

Пшениця наприкінці лютого зберігає тренд щодо подорожчання. Ціни залишаються стабільно високими, оскільки на ринок потрапляє замало борошномельної продукції.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається на українському ринку зерна станом на 28 лютого.

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Ціни на пшеницю — чому дорожчає зерно

Як пояснюють аналітики, борошномельні підприємства скаржилися на низькі запаси та труднощі з формуванням сировинної бази. Ці проблеми заважають їм працювати на повну. Водночас на ринку достатньо пшениці 3-го класу та фуражного зерна, але аграрії не активно продають продукцію, оскільки вважають, що ціни зростатимуть й надалі. Додаткову підтримку ринку надавав експорт, адже продукція, яка постачається іншим країнам, теж демонструє тренд до здорожчання.

Ціни на пшеницю — скільки коштує тонна станом на 28 лютого

В останній день зими середня ціна на пшеницю тримається на рівні у 9 759 грн за тонну, свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Це найвищий показник за останні вісім днів.

Скриншот. Фото:tripoli.land

Наприклад, 20 числа тонна культури торгувалася, у середньому, за 9 653 грн. В наступні дні пшениця дорожчала, досягнувши позначки 9 759 грн 28 лютого.

Нагадаємо, Україна збільшила у 2025 році експорт зернових культур. За інформацією аналітиків, він зріс на 11 млрд доларів.

Також ми розповідали, що чотири країни ЄС хочуть відновлення довоєнних квот на імпорт української агропродукції. Офіційна позиція блоку щодо цієї пропозиції наразі не озвучена.