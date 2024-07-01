Курс валют на 2 липня — у банках зросли ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінниках знову подорожчав. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 2 липня 2024 року також затверджено офіційний курс американської валюти на новому рівні.

Про це свідчить інформація Нацбанку та порталів з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,64 грн (+0,19);

євро — 43,68 грн (+0,42);

злотий — 10,16 грн (+0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,38 грн (+0,03), у продажу — 40,90 грн (+0,04). Євро у купівлі коштує — 43,39 грн (+0,13), у продажу — 44,11 грн (0,13).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,25 грн (+0,03), у продажу — 40,85 грн (+0,03). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,80 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (0,00), під час продажу — 40,88 грн (-0,02).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,77 грн (+0,04), у продажу — 40,85 грн (+0,03). Євро коштує у купівлі 43,90 грн (+0,10), у продажу — 44,05 грн (+0,10).

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Нагадаємо, НБУ планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.