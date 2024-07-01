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У банківських установах України злетіли ціни на валюту — новий курс

1 липня 2024 23:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 липня — у банках зросли ціни на долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках знову подорожчав. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на 2 липня 2024 року також затверджено офіційний курс американської валюти на новому рівні.

Про це свідчить інформація Нацбанку та порталів з моніторингу.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,64 грн (+0,19);
  • євро — 43,68 грн (+0,42);
  • злотий — 10,16 грн (+0,12).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,38 грн (+0,03), у продажу — 40,90 грн (+0,04). Євро у купівлі коштує — 43,39 грн (+0,13), у продажу — 44,11 грн (0,13).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,25 грн (+0,03), у продажу — 40,85 грн (+0,03). У Райффайзен Банку купують за 40,40 грн (+0,10), продають — за 40,80 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,40 грн (0,00), під час продажу — 40,88 грн (-0,02).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,77 грн (+0,04), у продажу — 40,85 грн (+0,03). Євро коштує у купівлі 43,90 грн (+0,10), у продажу — 44,05 грн (+0,10).

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Нагадаємо, НБУ планує вивести із обігу гривневі банкноти, які були випущені до 2003 року. Метою таких заходів є оптимізація номінального ряду.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

НБУ курс валют курс долара долар євро

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