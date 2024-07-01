Курс валют на 2 июля – в банках выросли цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках снова подорожал. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 2 июля 2024 также утвержден официальный курс американской валюты на новом уровне.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка и порталов по мониторингу.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,64 грн (+0,19);

евро — 43,68 грн (+0,42);

злотый — 10,16 грн (+0,12).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке доллар подорожал. Стоит в среднем в покупке 40,38 грн (+0,03), в продаже — 40,90 грн (+0,04). Евро в покупке стоит — 43,39 грн (+0,13), в продаже — 44,11 грн (0,13).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,25 грн (+0,03), в продаже — 40,85 грн (+0,03). В Райффайзен Банке покупают за 40,40 грн (+0,10), продают — за 40,80 грн (+0,04). В Ощадбанке стоит при покупке 40,40 грн (0,00), при продаже — 40,88 грн (-0,02).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,77 грн (+0,04), в продаже — 40,85 грн (+0,03). Евро стоит в покупке 43,90 грн (+0,10), в продаже — 44,05 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, НБУ планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Также мы писали, что Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.