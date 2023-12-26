Ціни на зернові в Україні станом на 26 грудня 2023

Збирання кукурудзи. Фото: theenergycollective.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії на Україну суттєво скоротило обсяг експорту зерна із країни. Основною причиною зменшення експорту стала блокада морських портів, здійснена російськими військами. Морський маршрут є основним транспортним шляхом для українських зернових — приблизно 80% обсягу експорту здійснюється через цей шлях. Через блокаду морських портів українські сільгоспвиробники змушені експортувати зерно в основному сухопутними маршрутами, які не лише менш ефективні, а й потребують більших витрат. Нещодавно Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив думку, що відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи у її попередній формі, швидше за все, не має сенсу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 26 грудня.

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Станом на 26 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 419 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 26 грудня 2023 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла. Так, у понеділок, 18 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 309 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 334 грн у вівторок, 19 грудня; до 5 340 грн у середу, 20 грудня; до 5 348 грн у четвер, 21 грудня, та до 5 406 грн у п'ятницю, 22 грудня. У субботу, 23 грудня, вартість тони кукурузи сягнула свого тижневого максимуму — 5 419 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні змінюються під впливом кількох ключових факторів. Насамперед велике значення мають світові ціни на це зерно, враховуючи статус України як великого світового виробника та постачальника кукурудзи. Коливання цін на світових ринках мають значний вплив на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціни також залежать від рівня врожаю. Успішні врожаї зазвичай супроводжуються зниженням цін на внутрішньому ринку, тоді як невдалі врожаї можуть призвести до їхнього підвищення.

По-третє, ціни формуються залежно від попиту кукурудзу у країні. Зростання попиту, особливо у виробництві харчових продуктів, може підвищити ціни. Зовнішній попит також має важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках також може вплинути на ціни. Економічні фактори, такі як обмінний курс та рівень інфляції, також можуть впливати на ціни на кукурудзу та інші товари.

В даний час ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку зазнають впливу блокади морських портів з боку Росії. Це призвело до скорочення обсягів експорту зерна, що негативно позначилося на структурі цін. Крім того, російське вторгнення негативно позначається на діяльності сільськогосподарських підприємств України, впливаючи на загальний рівень урожайності зернових.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.