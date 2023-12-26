Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 декабря 2023 года

Уборка кукурузы. Фото: theenergycollective.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России в Украину существенно сократило объем экспорта зерна из страны. Основной причиной уменьшения экспорта стала блокада морских портов, осуществленная русскими войсками. Морской маршрут является основным транспортным путем для украинских зерновых — около 80% объема экспорта осуществляется через этот путь. Из-за блокады морских портов украинские сельхозпроизводители вынуждены экспортировать зерно в основном сухопутными маршрутами, которые не только менее эффективны, но и требуют больших затрат. Недавно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что возобновление полноценного функционирования Черноморской зерновой инициативы в ее предыдущей форме, скорее всего, бессмысленно.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 26 декабря.

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По состоянию на 26 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 419 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 26 декабря 2023 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла. Так, в понедельник, 18 декабря, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 309 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 334 грн во вторник, 19 декабря; до 5 340 грн в среду, 20 декабря; до 5 348 грн в четверг, 21 декабря, и до 5 406 грн в пятницу, 22 декабря. В субботу, 23 декабря, стоимость тонны кукурузы достигла своего недельного максимума — 5 419 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине изменяются под влиянием нескольких ключевых факторов. В первую очередь, большое значение имеют мировые цены на это зерно, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика кукурузы. Колебания цен на мировых рынках оказывают значительное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, цены также зависят от уровня урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные урожаи могут привести к их повышению.

В-третьих, цены формируются в зависимости от спроса на кукурузу в стране. Рост спроса, особенно при производстве пищевых продуктов, может повысить цены. Внешний спрос также играет важную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может также повлиять на цены. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут также влиять на цены на кукурузу и другие товары.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Это привело к сокращению объемов экспорта зерна, что отрицательно сказалось на структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно отражается на деятельности сельскохозяйственных предприятий Украины, влияя на общий уровень урожайности зерновых.

Мы изучили, что сейчас происходит на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.