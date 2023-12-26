Свинина та сало змінились у вартості на свята — які зараз ціни

Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Unplush

На полицях українських магазинів у період різдвяно-новорічних свят на тлі ажіотажного попиту традиційно підвищуються ціни на різноманітні продукти та товари. Однак цьогоріч аналітики фіксують паралельно з подорожчанням і зниження вартості деяких продуктів, зокрема певних видів свинини та сала.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Minfin.

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Як змінилась вартість свинини на свята

Так, порівняно з попереднім місяцем вартість деяких видів свинини зросла.

Станом на 26 грудня свиняча грудинка коштує 186,05 грн/кг, тоді як минулого місяця її продавали за 181,29 грн/кг.

Один кілограм ребер зараз коштує дещо дорожче: 189,59 грн/кг у листопаді, 190,45 грн/кг — під кінець грудня.

Водночас інші види свинини подешевшали. Лопатка свиняча знизилася у вартості. Наприкінці листопада коштувала 186,33 грн/кг, а зараз — 184,58 грн/кг.

Подешевшав свинячий ошийок з 242,13 грн/кг до 238,34 грн/кг.

Середня вартість шашлику зараз становить 210,08 грн/кг, а місяць тому коштував 218,20 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Зокрема, середньомісячні ціни на свинячу грудинку в останні роки змінювались так:

Джерело: Мінфін

Святкові ціни на сало

Що стосується святкових цін на сало, то цінник радує, адже сало солоне у грудні впало у вартості найсуттєвіше — у листопаді коштувало 264,44 грн/кг, а зараз — 242,80 грн/кг.

Домашнє сало протягом місяця стабільно тримається на позначці 259,00 грн/кг.

Джерело: Мінфін



Водночас у 2023 році сало домашнє продовжувало сталу тенденцію до подорожчання. Середньомісячні ціни на цей національний продукт в останні роки змінювались так:

Джерело: Мінфін

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