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Ціни на свята — як змінилася вартість свинини та сала

26 грудня 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Свинина та сало змінились у вартості на свята — які зараз ціни
Продуктовий відділ супермаркету. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На полицях українських магазинів у період різдвяно-новорічних свят на тлі ажіотажного попиту традиційно підвищуються ціни на різноманітні продукти та товари. Однак цьогоріч аналітики фіксують паралельно з подорожчанням і зниження вартості деяких продуктів, зокрема певних видів свинини та сала.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Minfin.

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Як змінилась вартість свинини на свята

Так, порівняно з попереднім місяцем вартість деяких видів свинини зросла.

Станом на 26 грудня свиняча грудинка коштує 186,05 грн/кг, тоді як минулого місяця її продавали за 181,29 грн/кг.

Один кілограм ребер зараз коштує дещо дорожче: 189,59 грн/кг у листопаді, 190,45 грн/кг — під кінець грудня.

Водночас інші види свинини подешевшали. Лопатка свиняча знизилася у вартості. Наприкінці листопада коштувала 186,33 грн/кг, а зараз — 184,58 грн/кг.

Подешевшав свинячий ошийок з 242,13 грн/кг до 238,34 грн/кг.

Середня вартість шашлику зараз становить 210,08 грн/кг,  а місяць тому коштував 218,20 грн/кг.

 

ціни на свинину

ціни на свинину
Джерело: Мінфін

Зокрема, середньомісячні ціни на свинячу грудинку в останні роки змінювались так:

 

ціни на свинину
Джерело: Мінфін

Святкові ціни на сало

Що стосується святкових цін на сало, то цінник радує, адже сало солоне у грудні впало у вартості найсуттєвіше — у листопаді коштувало 264,44 грн/кг, а зараз — 242,80 грн/кг.

Домашнє сало протягом місяця стабільно тримається на позначці 259,00 грн/кг.

 

ціни на сало на свята
Джерело: Мінфін


Водночас у 2023 році сало домашнє продовжувало сталу тенденцію до подорожчання. Середньомісячні ціни на цей національний продукт в останні роки змінювались так:

 

ціни на сало
Джерело: Мінфін

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