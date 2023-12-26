Свинина и сало изменились в стоимости на праздники — какие сейчас цены

Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unplush

На полках украинских магазинов в период рождественско-новогодних праздников на фоне ажиотажного спроса традиционно повышаются цены на продукты и товары. Однако в этом году аналитики фиксируют параллельно с подорожанием и снижение стоимости некоторых продуктов, в частности, определенных видов свинины и сала.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.

Читайте также:

Как изменилась стоимость свинины на праздники

Так, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость некоторых видов свинины выросла.

По состоянию на 26 декабря свиная грудинка стоит 186,05 грн/кг, в то время как в прошлом месяце ее продавали за 181,29 грн/кг.

Один килограмм ребер сейчас стоит несколько дороже: 189,59 грн/кг в ноябре, 190,45 грн/кг — к концу декабря.

В то же время другие виды свинины подешевели. Лопатка свиная снизилась в цене. В конце ноября стоила 186,33 грн/кг, а сейчас — 184,58 грн/кг.

Подешевел свиной ошеек с 242,13 грн/кг до 238,34 грн/кг.

Средняя стоимость шашлыка сейчас составляет 210,08 грн/кг, месяц назад стоил 218,20 грн/кг.

Источник: Минфин

В частности, среднемесячные цены на свиную грудинку в последние годы менялись так:

Источник: Минфин

Праздничные цены на сало

Что касается праздничных цен на сало, то ценник радует, ведь сало соленое в декабре упало в стоимости существеннее всего — в ноябре стоило 264,44 грн/кг, а сейчас — 242,80 грн/кг.

Домашнее сало за месяц стабильно держится на отметке 259,00 грн/кг.

Источник: Минфин



В то же время, в 2023 году домашнее сало продолжало устойчивую тенденцию к подорожанию. Среднемесячные цены на этот национальный продукт в последние годы менялись так:

Источник: Минфин

Больше о ценах

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления крабового салата, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет его приготовить сейчас.

Также мы проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски на новогодний стол.