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Цены на праздники — как изменилась стоимость свинины и сала

26 декабря 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Свинина и сало изменились в стоимости на праздники — какие сейчас цены
Продуктовый отдел супермаркета. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На полках украинских магазинов в период рождественско-новогодних праздников на фоне ажиотажного спроса традиционно повышаются цены на продукты и товары. Однако в этом году аналитики фиксируют параллельно с подорожанием и снижение стоимости некоторых продуктов, в частности, определенных видов свинины и сала.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Minfin.

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Как изменилась стоимость свинины на праздники

Так, по сравнению с предыдущим месяцем стоимость некоторых видов свинины выросла.

По состоянию на 26 декабря свиная грудинка стоит 186,05 грн/кг, в то время как в прошлом месяце ее продавали за 181,29 грн/кг.

Один килограмм ребер сейчас стоит несколько дороже: 189,59 грн/кг в ноябре, 190,45 грн/кг — к концу декабря.

В то же время другие виды свинины подешевели. Лопатка свиная снизилась в цене. В конце ноября стоила 186,33 грн/кг, а сейчас — 184,58 грн/кг.

Подешевел свиной ошеек с 242,13 грн/кг до 238,34 грн/кг.

Средняя стоимость шашлыка сейчас составляет 210,08 грн/кг, месяц назад стоил 218,20 грн/кг.

 

цены на свинину

цены на свинину
Источник: Минфин

В частности, среднемесячные цены на свиную грудинку в последние годы менялись так:

 

цены на свинину
Источник: Минфин

Праздничные цены на сало

Что касается праздничных цен на сало, то ценник радует, ведь сало соленое в декабре упало в стоимости существеннее всего — в ноябре стоило 264,44 грн/кг, а сейчас — 242,80 грн/кг.

Домашнее сало за месяц стабильно держится на отметке 259,00 грн/кг.

 

цены на сало по праздникам
Источник: Минфин


В то же время, в 2023 году домашнее сало продолжало устойчивую тенденцию к подорожанию. Среднемесячные цены на этот национальный продукт в последние годы менялись так:

 

цены на сало
Источник: Минфин

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