Скільки коштують продукти на крабовий салат на новорічний стіл 2024

Крабовий салат на Новий рік. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Новий рік вже незабаром. Він видався надскладним для багатьох украиїнців, але, незважаючи на труднощі, це свято все одно буде відзначати більшість наших співвітчизників. За традицією на Новий рік, в українських сім'ях готується безліч різноманітних страв, багато з яких уже стали "класичними" для святкового столу. Однією з таких страв є крабовий салат, який э однією з найпопулярніших страв на новорічному столі, а також просто смачною та доступною стравою.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування крабового салату, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде його приготувати зараз.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

На українському ринку відбувається різке збільшення цін на два ключові компоненти для приготування борщу. Морква і капуста стають значно дорожчими.

Згідно зі звітами аналітиків, поточна ціна моркви від місцевих постачальників складає 10-14 грн/кг або 0,27-0,38 дол./кг. Це в середньому на 20% вище порівняно з попереднім тижнем. Таке зростання цін стимульоване помітним збільшенням торгової активності у цьому сегменті. Проте слід зазначити, що поточна вартість моркви на 31% нижча, ніж за аналогічний період 2022 року.

На думку експертів, подальше подорожчання моркви може спонукати учасників ринку до початку розпродажів із запасів, що, зрештою, призведе до збільшення пропозиції та зниження цін. У листопаді 2023 року середні ціни на моркву у магазинах становили 8,79 грн/кг, а у грудні піднялися до 11,55 грн/кг.

Крім того, восени 2023 року учасники ринку дійшли згоди щодо того, що ціни на капусту також підуть угору. Це зумовлено тим, що основні обсяги продукції практично розпродані, що призведе до скорочення пропозиції та збільшення вартості. Втім, незважаючи на поточне збільшення цін на білокачанну капусту, вони все одно значно нижчі, ніж за аналогічний період 2022 року. У магазинах середні ціни на капусту у листопаді 2023 року становили 8,49 грн/кг, а у грудні піднялися до 11,52 грн/кг.

Також в Україні відзначається поступове зниження цін на цибулю. З початку минулого тижня ціни на цей овоч знизилися в середньому на 16%, повідомляють аналітики EastFruit.

За даними експертів, до 15 грудня українські фермери реалізовували цибулю за ціною 10-15 грн/кг ($0,27-0,41/кг), залежно від якості та обсягу запропонованої партії.

Основною причиною коригування відпускних цін на цибулю в середині грудня стало зниження попиту з боку оптових покупців. Збільшення пропозиції цибулі на ринку в цілому також чинило додатковий тиск на ціни.

Згідно з прогнозом аналітиків, основна частина пропозиції цибулі на внутрішньому ринку України в середині грудня припадає на продукцію середньої та низької якості. Експерти очікують, що цю продукцію, не призначену для тривалого зберігання, буде реалізовано в найближчі один-два місяці максимум.

Аналітики також зазначають, що у поточному сезоні ціни на цибулю в Україні залишаються одними з найвищих за останні п'ять років, незважаючи на значне зрушення у виробництві цієї культури у 2023 році.

Скільки ви витратите на приготування крабового салату

Для складання вартості крабового салату ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін", а також інформацію з відкритих джерел. При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів у грудні 2022 року.

Згідно з рецептом, на приготування шости порцій крабового салату потрібно використати такі продукти:

Пропарений рис — 100 грам

Крабові палички — 250 грам

Яйця — 4 шт.

Огірки — 200 грам

Кукурудза консервована — 300 грам

Сметана — 50 грам

Майонез — 50 грам

Скільки коштував крабового салату у грудні 2022 року

Пропарений рис — 72,49 грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 100 г поропаренного рису — 7,24 грн.

Крабові палички — 107 грн/450 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 250 г крабових паличок — 59,44 грн.

Яйця — 74,15 грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 4 яйця — 29,66 грн.

Огірки — 66,95 грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 200 г огірків — 13,39 грн.

Кукурудза консервована — 34,08 грн/ 340 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 300 г консервованої кукурудзи — 30,07 грн.

Сметана — 43,70 грн/340 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 50 г сметани — 6,24 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 50 г майонезу — 7,61 грн.

Щоб приготувати крабовий салат у грудні 2022 року, ви витратили б 153,65 грн.

Скільки коштує крабового салату у грудні 2023 року

Пропарений рис — 67,43 (-6,9%) грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 100 г поропаренного рису — 6,74 грн.

Крабові палички — 159 (+48,5%) грн/450 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 250 г крабових паличок — 88,34 грн.

Яйця — 61,80 (-16.6%) грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 4 яйця — 24,72 грн.

Огірки — 99,90 (+61,6%) грн/кг. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 200 г огірків — 19,98 грн.

Кукурудза консервована — 50,46 (+48%) грн/ 340 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 300 г консервованої кукурудзи — 44,52 грн.

Сметана — 48,97 (+12%) грн/340 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 50 г сметани — 7,20 грн.

Майонез — 46,96 (+2,8%) грн/300 г. За рецептом, на приготування крабового салату потрібно 50 г майонезу — 7,82 грн.

Щоб приготувати крабовий салат у грудні 2023 року ви витратите 199,32 грн.

Як бачимо, на приготування крабового салату на Новій рік 2024 вам потрібно буде витратити значно більше, ніж у минулому році. Практично всі компоненти цієї страви суттєво здорожчали. В меншу сторону, в порівнянні з минулим роком, змінились ціни лише на пропаренний рис, та яйця. Найбільше здорожчання продемонстрували крабові полички — майже на 50% В цілому на новорічний стіл 2024 приготувати крабовий салат вийде на 29,7% дорожче ніж минулоріч.

Як змінилися ціни на крабовий салат за рік. Інфографіка

Продукт Ціни у грудні 2022 Ціни у грудні 2023 Різниця цін Пропарений рис 72,49 67,43 -6,9% Крабові палички 107 159 +48,5% Яйця 74,15 61,80 -16.6% Огірки 66,95 99,90 +61,6% Кукурудза консервована 34,08 50,46 +48% Сметана 43,70 48,97 +12% Майонез 45,66 46,96 +2,8%

Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату.