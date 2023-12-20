Сколько стоят продукты на крабовый салат на новогодний стол.

Крабовый салат на новый год. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Новый год уже скоро. Он выдался сверхсложным для многих украинцев, но, несмотря на трудности, этот праздник все равно будет отмечать большинство наших соотечественников. По традиции на Новый год, в украинских семьях готовится множество разнообразных блюд, многие из которых уже стали "классическими" для праздничного стола. Одним из таких блюд является крабовый салат, который является одним из самых популярных блюд на новогоднем столе, а также просто вкусным и доступным блюдом.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления крабового салата, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет его приготовить сейчас.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

На украинском рынке происходит резкое увеличение цен на два ключевых компонента для приготовления борща. Морковь и капуста становятся значительно дороже.

Согласно отчетам аналитиков, текущая цена моркови от местных поставщиков составляет 10-14 грн/кг или 0,27-0,38 долл./кг. Это в среднем на 20% выше по сравнению с предыдущей неделей. Такой рост цен стимулирован заметным увеличением торговой активности в данном сегменте. Однако следует отметить, что текущая стоимость моркови на 31% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

По мнению экспертов, дальнейшее подорожание моркови может побуждать участников рынка к началу распродаж из запасов, что в конечном счете приведет к увеличению предложения и снижению цен. В ноябре 2023 средние цены на морковь в магазинах составляли 8,79 грн/кг, а в декабре поднялись до 11,55 грн/кг.

Кроме того, осенью 2023 года участники рынка пришли к согласию относительно того, что цены на капусту также пойдут вверх. Это обусловлено тем, что основные объемы продукции практически распроданы, что приведет к сокращению предложения и увеличению стоимости. Впрочем, несмотря на текущее увеличение цен на белокочанную капусту, они все равно значительно ниже, чем за аналогичный период 2022 года. В магазинах средние цены на капусту в ноябре 2023 составили 8,49 грн/кг, а в декабре поднялись до 11,52 грн/кг.

Также в Украине отмечается постепенное понижение цен на лук. С начала минувшей недели цены на этот овощ снизились в среднем на 16%,сообщают аналитики EastFruit.

По данным экспертов, до 15 декабря украинские фермеры реализовали лук по цене 10-15 грн/кг ($0,27-0,41/кг), в зависимости от качества и объема предложенной партии.

Основной причиной коррекции отпускных цен на лук в середине декабря стало снижение спроса со стороны оптовых покупателей. Увеличение предложения лука на рынке в целом также оказывало дополнительное давление на цены.

Согласно прогнозу аналитиков, основная часть предложения лука на внутреннем рынке Украины в середине декабря приходится на продукцию среднего и низкого качества. Эксперты ожидают, что эта продукция, не предназначенная для длительного хранения, будет реализована в ближайшие один-два месяца максимум.

Аналитики также отмечают, что в текущем сезоне цены на лук в Украине остаются одними из самых высоких за последние пять лет, несмотря на значительный сдвиг в производстве этой культуры в 2023 году.

Сколько вы потратите на приготовление крабового салата

Для составления стоимости крабового салата мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин", а также информацию из открытых источников. При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в декабре 2022 года.

Согласно рецепту, для приготовления шести порций крабового салата нужно использовать следующие продукты:

Пропаренный рис — 100 грамм

Крабовые палочки — 250 грамм

Яйца — 4 шт.

Огурцы — 200 грамм

Кукуруза консервированная — 300 грамм

Сметана — 50 грамм

Майонез — 50 грамм

Сколько стоил крабовый салат в декабре 2022 года

Пропаренный рис — 72,49 грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 100 г поропаренного риса — 7,24 грн.

Крабовые палочки — 107 грн/450 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 250 г крабовых палочек — 59,44 грн.

Яйца — 74,15 грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 4 яйца — 29,66 грн.

Огурцы – 66,95 грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 200 г огурцов — 13,39 грн.

Кукуруза консервированная — 34,08 грн/340 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 300 г консервированной кукурузы — 30,07 грн.

Сметана — 43,70 грн/340 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 50 г сметаны — 6,24 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 50 г майонеза — 7,61 грн.

Чтобы приготовить крабовый салат в декабре 2022 года, вы бы потратили 153,65 грн.

Сколько стоит крабовый салат в декабре 2023 года

Пропаренный рис — 67,43 (-6,9%) грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 100 г поропаренного риса — 6,74 грн.

Крабовые палочки — 159 (+48,5%) грн/450 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 250 г крабовых палочек — 88,34 грн.

Яйца — 61,80 (-16.6%) грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 4 яйца — 24,72 грн.

Огурцы — 99,90 (+61,6%) грн/кг. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 200 г огурцов — 19,98 грн.

Кукуруза консервированная — 50,46 (+48%) грн/340 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 300 г консервированной кукурузы — 44,52 грн.

Сметана — 48,97 (+12%) грн/340 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 50 г сметаны — 7,20 грн.

Майонез — 46,96 (+2,8%) грн/300 г. По рецепту, на приготовление крабового салата нужно 50 г майонеза — 7,82 грн.

Чтобы приготовить крабовый салат в декабре 2023 года, вы потратите 199,32 грн.

Как видим, на приготовление крабового салата на Новый год 2024 года вам нужно будет потратить значительно больше, чем в прошлом году. Практически все компоненты этого блюда существенно удорожали. В меньшую сторону, по сравнению с прошлым годом, изменились цены только на пропаренный рис и яйца. Наибольшее подорожание продемонстрировали крабовые полочки — почти на 50% В целом на новогодний стол 2024 года приготовить крабовый салат выйдет на 29,7% дороже прошлогоднего.

Как изменились цены на крабовый салат за год? Инфографика

Продукт Цены в декабре 2022 Цены в декабре 2023 Разница цен Пропаренный рис 72,49 67,43 -6,9% Крабовые палочки 107 159 +48,5% Яйца 74,15 61,80 -16.6% Огурцы 66,95 99,90 +61,6% Кукуруза консервированная 34,08 50,46 +48% Сметана 43,70 48,97 +12% Майонез 45,66 46,96 +2,8%

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата.