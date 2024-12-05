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Ціни на пшеницю дивують трейдерів — що відбувається на ринку

5 грудня 2024 10:06
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на пшеницю в Україні — що змінилося у грудні
Пшениця в полі. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На українському аграрному ринку на початку грудня спостерігається незначне підвищення цін на пшеницю. Експерти та аналітики кажуть, що на вартість культури наразі сильно впливає серйозний попит з боку покупців. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує тонна пшениці в Україні станом на п’ятий день грудня.

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На спеціалізованому порталі Tripoli.land зазначено, що наприкінці листопада ціни на пшеницю були доволі нестабільними. Так, у період з 26 по 29 листопада вартість коливалася в межах 8 557-8 569 гривень за тонну.

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Ціни за тонну пшениці у період з 26 по 29 листопада. Фото: скриншот

Однак вже 30 числа пшениця коштувала 8 550 гривень за тонну, а в наступні дні продовжувала дешевшати. Зміни у бік зростання почалися лише 4 грудня.

Втім, як розповіли аналітики виданню АПК-Інформ, нестабільні ціни пояснюються одразу кількома причинами:

"Складнощі з реалізацією борошна через невисокий попит споживачів та знижувальна цінова динаміка на експортному ринку чинили тиск на ціни та стримували більш активне подорожчання пшениці", — йдеться у повідомленні. 

Що буде далі з цінами на пшеницю

Активність покупців щодо пшениці на зовнішньому ринку перебуває на низькому рівні. Аграрний ринок в Україні наразі практично неактивний, а покупці дуже цікавляться  пшеницею з високим вмістом білка. Натомість фуражна пшениця попиту не має. 

Нагадаємо, що в Україні, крім пшениці, активно знижуються ціни на соняшник.

Також ми розповідали, що в Україні продовжує дорожчати кукурудза.

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