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Цены на пшеницу удивляют трейдеров — что происходит на рынке

5 декабря 2024 10:06
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на пшеницу в Украине – что изменилось в декабре
Пшеница в поле. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На украинском аграрном рынке в начале декабря наблюдается незначительное повышение цен на пшеницу. Эксперты и аналитики говорят, что на стоимость культуры сильно влияет серьезный спрос со стороны покупателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит тонна пшеницы в Украине по состоянию на пятый день декабря.

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На специализированном портале Tripoli.land отмечено, что в конце ноября цены на пшеницу были довольно нестабильными. Так, в период с 26 по 29 ноября стоимость колебалась в пределах 8 557-8 569 гривен за тонну.

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Цены за тонну пшеницы в период с 26 по 29 ноября. Фото: скриншот

Однако уже 30 числа пшеница стоила 8 550 гривен за тонну, а в последующие дни продолжала дешеветь. Изменения в сторону роста начались только 4 декабря.

Впрочем, как рассказали аналитики изданию АПК-Информ, нестабильные цены объясняются несколькими причинами:

"Сложности с реализацией муки из-за невысокого спроса потребителей и понижательная ценовая динамика на экспортном рынке оказывали давление на цены и сдерживали более активное удорожание пшеницы", — говорится в сообщении.

Что будет дальше с ценами на пшеницу

Активность покупателей по отношению к пшенице на внешнем рынке находится на низком уровне. Аграрный рынок в Украине практически не активен, а покупатели интересуются пшеницей с высоким содержанием белка. Тем временем фуражная пшеница спросом не пользуется.

Напомним, что в Украине, помимо пшеницы, активно снижаются цены на подсолнечник

Также мы рассказывали, что в Украине продолжает дорожать кукуруза.

рынок зерно цены аграрии пшеница

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