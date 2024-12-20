Ціни на зернові в Україні станом на 20 грудня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжують зростати ціни на кукурудзу. Експерти зазначають, що невелике збільшення експортних цін на кукурудзу сприяло зростанню закупівельних цін в Україні перед початком сезону, що стимулювало фермерів до активних продажів. Основний тиск на ціни продовжують чинити посилення конкуренції з кукурудзою із США та Південної Америки на європейському ринку, а також зниження попиту з боку Китаю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 20 грудня 2024 року.

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Станом на 20 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 656 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 20 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на кукурудзу зросли на 1,2%. Так, у четвер, 12 грудня, середня ціна тонни кукурудзи становила 8 483 грн. Що було мінімальним значенням за тиждень. У суботу, 14 грудня, вартість цієї культури зросла до 8 525 грн. Втім, вже наступного дня ціна кукурудзи скоригувалась до 8 524 грн. До найвищого за тиждень рівня — 8 656 грн за тонну — вона зросла у четвер, 19 грудня. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як ситуація в аграрному секторі України

Попри війну, Україна активно відновлює сільськогосподарську інфраструктуру. За інформацією Міністерства економіки, у листопаді 2024 року українським аграріям передали майже 25 тисяч гектарів земель, які були обстежені та очищені саперами від вибухонебезпечних предметів.

З початку року у рамках програми пріоритетного розмінування сільськогосподарських територій піротехнічні підрозділи обстежили понад 309 тисяч гектарів. Це дозволяє поступово повертати землі у сільськогосподарське використання та зміцнювати продовольчу безпеку країни.

Основні роботи з розмінування проводяться на деокупованих територіях. У листопаді аграріям передали найбільше земель у Херсонській (20,7 тис. га), Миколаївській (4,4 тис. га) та Харківській (1 тис. га) областях. Загалом з початку року у цих регіонах було обстежено 251,1 тис. га, 20,9 тис. га та 22,5 тис. га відповідно.

Нагадаємо, обсяг експорту українського зерна у 2024 році збільшився приблизно на 30% порівняно з попереднім роком. У 2024 році Україна продала іншим державам 19,089 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Втім, в українських аграріїв можуть виникнути труднощі з транзитом зерна через Румунію у 2025 році. Якщо українські експортери не зможуть постачати зерно в Румунію, це призведе до вкрай негативних наслідків для країни.