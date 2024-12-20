Цены на зерновые в Украине на 20 декабря 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают расти цены на кукурузу. Эксперты отмечают, что небольшое увеличение экспортных цен на кукурузу способствовало росту закупочных цен в Украине перед началом сезона, что стимулировало фермеров к активным продажам. Основное давление на цены продолжают усиливать конкуренцию с кукурузой из США и Южной Америки на европейском рынке, а также снижение спроса со стороны Китая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 20 декабря 2024 года.

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По состоянию на 20 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 656 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 20 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на кукурузу выросли на 1,2%. Так, в четверг, 12 декабря, средняя цена тонны кукурузы составила 8 483 грн. Что было минимальным значением через неделю. В субботу, 14 декабря, стоимость этой культуры выросла до 8 525 грн. Впрочем, уже на следующий день цена кукурузы скорректировалась до 8 524 грн. До самого высокого уровня за неделю — 8 656 грн за тонну — она выросла в четверг, 19 декабря. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как ситуация в аграрном секторе Украины

Несмотря на войну, Украина активно восстанавливает сельскохозяйственную инфраструктуру. По информации Министерства экономики, в ноябре 2024 года украинским аграриям передали почти 25 тысяч гектаров земель, обследованных и очищенных саперами от взрывоопасных предметов.

С начала года в рамках программы приоритетного разминирования сельскохозяйственных территорий пиротехнические подразделения обследовали более 309 тысяч гектаров. Это позволяет постепенно возвращать земли в сельскохозяйственное использование и укреплять продовольственную безопасность страны.

Основные работы по разминированию проводятся на деоккупированных территориях. В ноябре аграриям передали больше земель в Херсонской (20,7 тыс. га), Николаевской (4,4 тыс. га) и Харьковской (1 тыс. га) областях. В целом с начала года в этих регионах было обследовано 251,1 тыс. га, 20,9 тыс. га и 22,5 тыс. га соответственно.

Напомним, объем экспорта украинского зерна в 2024 году увеличился примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году Украина продала другим государствам 19,089 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Впрочем, у украинских аграриев могут возникнуть трудности с транзитом зерна через Румынию в 2025 году. Если украинские экспортеры не могут поставлять зерно в Румынию, это приведет к крайне негативным последствиям для страны.