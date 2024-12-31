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Нестабильные цены на зерно — какая стоимость кукурузы в декабре

31 декабря 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 31 декабря 2024 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После продолжительного роста в Украине немного упали цены на кукурузу. Как отмечают аналитики, цены на зерновые в Европе оставались стабильными, несмотря на снижение активности покупателей из-за праздничных выходных.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 31 декабря 2024 года.

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По состоянию на 31 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 727 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 31 декабря 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 31 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы в Украине была нестабильной. Хотя в целом эта зерновая культура выросла в цене. В понедельник, 23 декабря, стоимость пшеницы составила 8 685 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. Далее цена на этот вид зерновых в основном росла. В пятницу, 27 декабря, стоимость этой культуры выросла до 8 738 грн. Это был самый высокий уровень цен на кукурузу за неделю. В воскресенье цены скорректировались до 8 727 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

График цен на кукурузу в Украине
Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Несмотря на сокращение урожая в 2024 году, Украина продолжает активно экспортировать благодаря стабильной работе глубоководных портов. Однако активный экспорт в первой половине сезона и меньший урожай могут привести к значительному сокращению объемов экспорта во второй половине сезона. Об этом сообщил руководитель аналитического отдела ASAP Agri Оливье Буе.

По прогнозам аналитиков, ожидаемые объемы экспорта основных зерновых культур будут такими: пшеница — 6,5 млн тонн (по сравнению с 11 млн тонн в 2023/24 маркетинговом году), ячмень — 0,5 млн тонн (2,4 млн тонн в предыдущем МГ), кукуруза — 17,1 млн тонн (18,5 млн тонн в 2023/24 МГ). Аналитик отмечает, что дефицит объемов может заставить экспортеров рационировать пшеницу и ячмень, что оказывает давление на внутренние цены, которые остаются высокими из-за жесткой конкуренции на рынке.

На рынке масличных культур также наблюдается тенденция к сокращению экспортных объемов большинства продуктов, за исключением сои. Ожидаемые объемы экспорта масличных: рапс — 0,7 млн тонн (на уровне прошлого года), подсолнечное масло — 3,1 млн тонн (4,3 млн тонн в 2023/24 МГ), соя — 2,5 млн тонн (1, 6 млн тонн в 2023/24 МГ).

Подсолнечник также теряет в цене. Аналитики отмечают, что в течение недели на внутреннем рынке преобладали тенденции к удешевлению этой культуры.

Несмотря на полномасштабную войну с Россией и попытки неприятеля заблокировать украинские морские порты в Черном море, Украина продолжает экспортировать свою агропродукцию в страны Европейского Союза, Африки и Азии наземным и речным транспортом. Мы писали, как изменился украинский экспорт зерновых в 2025 году.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии кукуруза

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06:45 После тяжелой аварии с BMW умер бывший футболист Вереса Семенчук

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