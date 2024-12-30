Рынок зерна — сколько стоит пшеница 30 декабря

Комбайн на поле с пшеницей. Фото: Unsplash

Цены на продовольственную пшеницу в украинских морских портах росли в течение последней недели. На стоимость пшеницы влияли разные факторы.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, почему менялись цены на пшеницу.

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Как рассказали эксперты изданию "АПК-Информ", продовольственная пшеница в Украине дорожала по ряду причин, а именно:

импортеры активнее закупали культуру, чтобы срочно выполнить предварительные контракты;

сдержанное предложение на внутреннем рынке;

валютный фактор.

Так, в портах Большой Одессы в течение отчетного периода закупочные цены на продовольственную пшеницу остановились на показателях в 208-215 долл. за тонну.

При этом, как отмечают аналитики, гривневые цены на продовольственную пшеницу повысились на 50-150 грн за тонну, однако стоимость была приближена к ценам на фуражную пшеницу.

Рынок зерна — что с ценами на фуражную пшеницу

Зерновой рынок в Украине продолжает работать, несмотря на приближение новогодних праздников. Так, как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, цены на фуражную пшеницу по состоянию на 30 декабря составляют 8781 грн за тонну.

Этот показатель сейчас средний, поскольку в течение последней недели цены на пшеницу неоднократно менялись. Этот показатель сейчас средний, поскольку в течение последней недели цены на пшеницу неоднократно менялись. К примеру, 22 декабря тонну пшеницы можно было купить за 8 747 грн.

В последующие дни цены только росли, достигнув отметки в 8783 грн за тонну, зафиксированную 28 декабря.

Что еще стоит знать

В 2024 маркетинговом году, который начался 1 июля, Украина отправила за границу на 22% больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2023/2024.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 27 декабря Украина экспортировала:

пшеницы — 963 млн тонн;

ячменя — 1968 млн тонн;

ржи — 10,8 тыс. тонн;

Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжает дешеветь подсолнечник. При этом заводы пытаются сдерживать цены, что свидетельствует о росте спроса.

Также мы писали, что Сирия получит от Украины 500 тонн пшеничной муки. Продукция уже доставляется в страну.