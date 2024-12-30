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Предновогоднее затишье на рынке зерна — сколько стоит пшеница

30 декабря 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Рынок зерна — сколько стоит пшеница 30 декабря
Комбайн на поле с пшеницей. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Цены на продовольственную пшеницу в украинских морских портах росли в течение последней недели. На стоимость пшеницы влияли разные факторы.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, почему менялись цены на пшеницу.

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Как рассказали эксперты изданию "АПК-Информ", продовольственная пшеница в Украине дорожала по ряду причин, а именно:

  • импортеры активнее закупали культуру, чтобы срочно выполнить предварительные контракты;
  • сдержанное предложение на внутреннем рынке;
  • валютный фактор.

Так, в портах Большой Одессы в течение отчетного периода закупочные цены на продовольственную пшеницу остановились на показателях в 208-215 долл. за тонну.

При этом, как отмечают аналитики, гривневые цены на продовольственную пшеницу повысились на 50-150 грн за тонну, однако стоимость была приближена к ценам на фуражную пшеницу.

Рынок зерна — что с ценами на фуражную пшеницу

Зерновой рынок в Украине продолжает работать, несмотря на приближение новогодних праздников. Так, как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, цены на фуражную пшеницу по состоянию на 30 декабря составляют 8781 грн за тонну.

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Этот показатель сейчас средний, поскольку в течение последней недели цены на пшеницу неоднократно менялись. Этот показатель сейчас средний, поскольку в течение последней недели цены на пшеницу неоднократно менялись. К примеру, 22 декабря тонну пшеницы можно было купить за 8 747 грн.

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В последующие дни цены только росли, достигнув отметки в 8783 грн за тонну, зафиксированную 28 декабря.

Что еще стоит знать

В 2024 маркетинговом году, который начался 1 июля, Украина отправила за границу на 22% больше зерновых и зернобобовых культур, чем в 2023/2024.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 27 декабря Украина экспортировала:

  • пшеницы — 963 млн тонн;
  • ячменя — 1968 млн тонн;
  • ржи — 10,8 тыс. тонн;

Ранее мы рассказывали, что в Украине продолжает дешеветь подсолнечник. При этом заводы пытаются сдерживать цены, что свидетельствует о росте спроса.

Также мы писали, что Сирия получит от Украины 500 тонн пшеничной муки. Продукция уже доставляется в страну.

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