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Передноворічне затишшя на ринку зерна — скільки коштує пшениця

30 грудня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ринок зерна — скільки коштує пшениця 30 грудня
Комбайн на полі з пшеницею. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ціни на продовольчу пшеницю в українських морських портах зростали впродовж останнього тижня. На вартість пшениці впливали різні фактори.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чому змінювалися ціни на пшеницю. 

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Як розповіли експерти виданню "АПК-Інформ", продовольча пшениця в Україні дорожчала з низки причин, а саме: 

  • імпортери активніше імпортували культуру, щоби терміново виконати попередні контракти; 
  • стримана пропозиція на внутрішньому ринку;
  • валютний фактор. 

Так, у портах Великої Одеси протягом звітного періоду закупівельні ціни на продовольчу пшеницю зупинилися на показниках у 208-215 дол. за тонну. Натомість у портах Дунаю ціни теж підвищилися і становлять від 209 до 215 дол. за тонну. 

При цьому, як зазначають аналітики, гривневі ціни на продовольчу пшеницю підвищились на 50-150 грн за тонну, однак вартість була наближеною до цін на фуражну пшеницю.

Ринок зерна — що з цінами на фуражну пшеницю

Зерновий ринок в Україні продовжує працювати, попри наближення новорічних свят. Так, як свідчать дані профільного порталу Tripoli.land, ціни на фуражну пшеницю станом на 30 грудня становлять 8 781 грн за тонну. 

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Цей показник наразі є середнім, оскільки впродовж останнього тижня ціни на пшеницю неодноразово змінювалися. Наприклад, 22 грудня тонну пшениці можна було купити за 8747 грн.

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Наступними днями ціни лише зростали, досягнувши позначки у 8783 грн за тонну, яку зафіксували 28 грудня. 

Що ще варто знати 

У 2024 маркетинговому році, який розпочався 1 липня, Україна відправила за кордон на 22% більше зернових та зернобобових культур, ніж у 2023/2024 роках. 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 27 грудня Україна експортувала: 

  • пшениці — 963 млн тонн; 
  • ячменю — 1968 млн тонн;
  • жита — 10,8 тис. тонн; кукурудзи — 9351 млн тонн. 

Раніше ми розповідали, що в Україні триває дешевшання соняшника. При цьому заводи намагаються стримувати ціни, що свідчить на зростання попиту. 

Також ми писали, що Сирія отримає від України 500 тонн пшеничного борошна. Продукція вже прямує до країни. 

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