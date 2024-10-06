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Цены на сою в Украине — сколько стоит тонна зерна в начале октября

6 октября 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерно в Украине по состоянию на 6 октября 2024 года
Сбор урожая сои. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последние дни цены на сою в Украине испытали существенный рост, что связано с несколькими факторами. В частности, увеличение спроса на соевые продукты на мировых рынках, вызванное активизацией экспорта и улучшением ситуации с урожаями в других странах, повлияло на повышение цен. Также не последнюю роль в этом процессе играет нестабильность погодных условий, ставящая под угрозу будущие урожаи, а также общая экономическая ситуация в стране, создающая дополнительное давление на аграрный сектор.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 6 октября 2024 года.

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По состоянию на 6 октября средняя цена на сою в Украине составляет 19 913 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит соя 6 октября
Средняя цена на сою в Украине на 6 октября 2024 года. Скриншот: tripoli.land

В последние дни средние цены на сою в Украине заметно выросли. В субботу, 28 сентября, стоимость сои составила 19 708 грн за тонну, а в четверг, 3 октября, цена на эту агрокультуру изменилась и составила 19 709 грн за тонну. В субботу, 5 октября, тонна сои стоила уже 19 913 грн. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на сою за неделю
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке страны. Для внутреннего потребления необходимо от 12 до 15 миллионов тонн, однако большая часть урожая идет на экспорт, из которого 90% перевозится морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в октябре цены на кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и ячменя.

сельское хозяйство деньги цены в Украине зерно экспорт зерна соя

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